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Как заставить армию РФ отступить: украинский генерал озвучил план

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  • 16.07.2022, 13:36
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Как заставить армию РФ отступить: украинский генерал озвучил план

У ВСУ – мощный кадровый потенциал.

Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж спрогнозировал, как будут развиваться события на войне до конца лета и можно ли ожидать перелома.

По его словам, все озвученные Россией планы – малореализуемые, за исключением, возможно, частей Луганской и Донецкой областей.

"У Украины – мощный кадровый потенциал, около миллиона военнослужащих. Мы уже прошли этап обучения и слаживания, мы проводим ротацию и готовим специальные подразделения для тактических и стратегических наступательных операций. Вооружения поступают уже более системно, не по ленд-лизу, а по прямым соглашениям, заключенным с представителями стран "рамштайнской" группы. Это и высокоточные ракеты, и дальнобойные самоходные гаубицы на тягачах, радиотехнические средства, танки, беспилотники. Это техника на уровне пятого-шестого поколения. Технологически это намного выше, чем вооружения, техника и ракетные системы РФ", - сказал Маломуж в интервью изданию Obozrevatel.

При этом он добавил американские РСЗО HIMARS показали, какие удары можно наносить в далеком тылу врага.

"Это 80 км, по морю – до 120 и 250 км. Это предпосылка не только для обороны, например, на восточном направлении, на Донецком и Харьковском, но и для задействования объединенных сил в направлении Херсона и Запорожской области", - сказал генерал.

Что касается наступательных операций по Херсону, то, по словам Маломужа, сейчас очень важно привести врага в окружение и панику.

"Тогда можно ожидать, что и на Запорожском, и даже на восточном направлении паника врага будет порождать цепную реакцию и приведет к отступлению. Это добавит неуверенности другим оккупационным войскам в других украинских регионах, на других стратегических направлениях", - отметил военный.

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