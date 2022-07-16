«Если с женой — дам $150!» 6 16.07.2022, 13:41

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Сколько сегодня готовы платить автомобильным «вешалкам»?

У налоговой обязательно появятся вопросы к внезапно разбогатевшим инвалидам или многодетным родителям. А смогут ли льготники подтвердить законность приобретенного авто?

Появившийся весной 2019 года 140-ой указ, дающий возможность инвалидам I и II групп и многодетным семьям растаможивать автомобили со скидкой 50%, спровоцировал появление нового вида заработка для выше обозначенных групп населения, пишет av.by. На какое-то время шумиха вокруг пригона машин по льготе поутихла, ну а сейчас объявления о подобной «подработке» вновь появились в тематических группах.

Схема сразу же приглянулась перегонщикам: они снижают стоимость авто за счет дешевой растаможки, а сами льготники зарабатывают за такую сделку несколько сотен долларов. Только за первые три дня действия Указа № 140 таможенники оформили семь машин для лиц, которые попадают под действие документа. В нем прописано, что с использованием указа можно растаможить автомобиль один раз в год для собственных нужд.

Как долго должна находиться машина у владельца — не уточняется. Здесь то и заключается лазейка. Фактически льготники становятся владельцами дорогих автомобилей на несколько дней. Их заработок за такую услугу в первый год составлял от 300 до 600 долларов. А сколько предлагают сегодня?

Читатель сайта в одной из групп по поиску дополнительного заработка сегодня увидел предложение: «Нужны люди первой или второй группы инвалидности, либо многодетная семья для растаможки авто. Срочно, цена договорная». Мужчина решил уточнить законность такой подработки и выслал нам скриншоты переписки.

Как выяcнилось, сейчас так называемым «вешалкам» за услугу предлагают 100 у. е., а если привлечь супругу, то накидывают еще $50. Причем желающих много. Деньги обещают выдать сразу. Отвечая на вопрос читателя о законности такой авантюры, журналисты отмечают, что такой способ заработка имеет свои последствия. У налоговой обязательно появятся вопросы к внезапно разбогатевшим инвалидам или многодетным родителям. А смогут ли льготники подтвердить законность приобретенного авто — это уже не проблема серых перегонщиков, которые и поставили прибыльное дело на поток. Как говорится, бизнес и ничего личного.

Если автомобиль куплен, к примеру, за 20 тысяч долларов и у покупателя не получится доказать, что расходы с доходами у него совпадают, то с него могут истребовать 16% этой суммы (подпункт 4.2 пункта 4 статьи 173 НК). А это, ни много ни мало, 3 200 долларов. Спросить могут и через 10 лет.

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