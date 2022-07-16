Боец терробороны спас жизнь семнадцати собратьев на Харьковщине 16.07.2022, 13:43

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Защитник не растерялся в сложной ситуации.

Боец харьковской терробороны с позывным "Банзай" спас жизни семнадцати собратьев, за что был награжден "Серебрянным крестом".

До войны он занимался страйкболом и был специалистом по рейдовым выходам в горы и лес. Псевдо "Банзай" получил еще в те времена, рассказали на Facebook-страничке Сил территориальной обороны ВСУ.

24 февраля успешный предприниматель присоединился к рядам Сил территориальной обороны ВСУ.

"Именно навыки выживания в сложных природных условиях, волевой и физической выносливости организма и действий в составе команды помогли ему во время боевой задачи в Луганской области", - говорится в сообщении.

Подразделение, в котором был "Банзай", попало в сложную ситуацию. Боец помог командиру. Выбрал правильный маршрут и вывел группу из окружения – и так спас жизнь семнадцати собратьев. Действовал умело, смело, уверенно и осторожно.

"Серебряный крест", получивший от Командующего Сил территориальной обороны ВСУ, "Банзай" считает отличием для всего своего подразделения", - рассказали сослуживцы бойца.

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