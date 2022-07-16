В Иерусалиме обнаружили «центр чистоты» времен Ирода Великого 16.07.2022, 13:54

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Речь идет об уникальной находке.

Археологи поясняют, что речь идет об уникальной находке: никогда прежде миква периода Второго храма не сохранялась так хорошо.

Ритуальный комплекс для омовений (миква) периода Второго храма (первый век новой эры), практически в первозданном виде дошедший до наших дней, обнаружен во время раскопок на восточном склоне Еврейского квартала в Старом городе Иерусалима. Археологи Еврейского университета д-р Орен Гутфельд и Михаль Гавер отмечают, что находку следует считать уникальной, пишет vesty.co.il.

Раскопки были начаты в феврале 2021 года в рамках проекта "Маалит ха-Котель" - строительства лифта, призванного облегчить доступ к Стене плача из Еврейского квартала.

Миква, целиком вырубленная в скальной породе, включает несколько бассейнов. Свод и основные сооружения полностью сохранились. Рядом обнаружены развалины жилых домов - вероятно, жильцы и были посетителями этого ритуального сооружения. Ранее археологи уже находили сооружения такого типа (раскопки в Еврейском квартале Иерусалима проводятся с 1969 года), но никогда в столь хорошем состоянии. Еще одна особенность этого бассейна состоит в том, что он первый, обнаруженный в скале, которая отделяет Верхний город (место жительства храмовых первосвященников-коэнов) от Храмовой горы.

Помимо миквы в ходе раскопок было обнаружено множество других предметов (и также в отличной сохранности) периода Второго храма, византийского, римского и османского периодов. Множество каналов и водосборников указывают, что в этом районе на протяжении веков действовала развитая система водоснабжения.

Среди прочего, обнаружен нижний акведук, который был частью общего водовода, доставлявшего воду из прудов Соломона (или бассейны Соломона, на иврите - Брихат ха-Шломо), расположенных к юго-востоку от Бейт-Лехема (Вифлеема), в Иерусалимский храм, а также - бассейн с водой, построенный солдатами Х легиона в ту пору, когда Иерусалим величался Элия Капитолина (около 130 г. н. э.). Рядом с этим бассейном находилась римская пекарня, в полу которой сохранился блок с отпечатком Legio X Fretensis.

Вероятно, нижний акведук был специально проложен для снабжения водой миквы и примыкавшей к ней виллы (предположительно, ее занимала семья первосвященника), однако, по словам археологов, эта версия требует дополнительного изучения. Вместе с тем известно, что Верхний город во времена Ирода Великого был местом жительства знати, в том числе высшего духовенства.

По рекомендации Управления древностей и при поддержке столичной мэрии и министерства строительства во главе с Зеэвом Элькиным решено сохранить микву и примыкающие к ней руины виллы как туристический объект, включив в комплекс Западной стены (Котель маарави).

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