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Путин становится крошкой Цахесом

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  • 16.07.2022, 13:56
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Путин становится крошкой Цахесом

Кремль может потерять Среднюю Азию из сферы своих интересов.

Режим Владимира Путина в стремлении возродить сверхдержаву растерял всю экономическую мощь России; чего бы ни желал достичь диктатор, напав на Украину, у него получается обратное. Об этом, выступая в Киевской школе экономики (КШЭ), сказал Александр Стубб, премьер-министр Финляндии (2014—2015), директор и профессор Школы транснационального управления Института Европейского университета.

Вооруженная агрессия против Украины выглядит последней демонстрацией хватки российского империализма и лично Владимира Путина, который «впал в заблуждение ностальгии по сверхдержаве», считает Александр Стубб.

«Размер российской экономики сегодня составляет менее 2% мирового ВВП и сокращается. Мы говорим о стране, имеющей самые большие природные ресурсы в мире, самой большой географической области, но обладающей размером экономики Нидерландов или Испании, столь же небольшим, как, например, скандинавские страны вместе взятые. Итак, мы говорим о крошке Цахесе», — заявил он, отвечая на вопросы ведущего во время лекции, состоявшейся при поддержке Киевской школы экономики и Ukrainian Global University в рамках проекта #GlobalMinds4Ukraine.

По словам финского политика, наличие у РФ огромных природных ресурсов становится скорее «проклятием», учитывая, что там часто думают, как увеличить богатство губернаторов, президента, олигархов и т. д., а не о благосостоянии населения.

«Путин и его режим предпринимали практически отчаянные действия, чтобы показать свою мощь. В определенном смысле ранее существовало две вещи, которыми они могли запугать. Одной была экономика и энергетика, другой — военная мощь. Теперь у них осталась только военная мощь, потому что Россия будет полностью и окончательно политически, экономически и финансово изолирована. Путин хотел построить Россию прошлого, почти как Дональд Трамп, «сделать Россию снова великой», так чтобы был один язык — русский, одна религия — православная, один лидер — Путин. И он совершил огромную стратегическую и тактическую ошибку», — убежден Стубб.

Украина получила перспективы вступления в ЕС, Европа объединилась против агрессора и, наконец, Финляндия и Швеция становятся членами НАТО, чего, по мнению Стубба, никогда не произошло бы при других обстоятельствах. При этом он не может утверждать, что существующие тенденции могут привести к распаду России.

«Вот в этом и вопрос, начнется ли раскол вокруг этой темы ? Я не знаю, ведь для этого нужно видеть картину на месте, в регионах. Думаю, Россия может потерять Среднюю Азию из сферы своих интересов. И мы уже видели достаточно сильные тенденции ухода от них. Да, Украина потеряна для них навсегда», — добавил экс-премьер.

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