За два года десять тысяч белорусов получили ВНЖ в Подляском воеводстве Польши 1 16.07.2022, 14:20

Большая часть из них живет в Белостоке.

С августа 2020 года около 10 тысяч белорусов получили статус временного пребывания на территории Подляского воеводства. Об этом сообщает Народное антикризисное управление со ссылкой на местную администрацию.

Большая часть тех, кто получил ВНЖ в воеводстве, живет в Белостоке.

С 9 июля этого года белорусы, проживающие в Подляском воеводстве, могут обратиться за разрешением на временное проживание по гуманитарным соображениям в отдел по делам иностранцев Воеводской администрации, сообщает пресс-служба НАУ.

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