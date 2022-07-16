«Переписали квартиры на внуков, а те уехали за границу» 16.07.2022, 14:26

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Как пенсионерки платят неподъемные счета из-за указа о тунеядцах.

Катализатором проблемы стало постановление № 166 Совета министров, по которому работающие за пределами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) белорусы трудоспособного возраста, имеющие в собственности жилье, обязаны оплачивать предоставленные коммунальными службами услуги в 100% объеме.

«Лидская газета» подняла проблему из-за которой в «коммунальную» ловушку только в Лиде уже попали около 40 пенсионеров.

Жировки стали неподъемными

Лидчанка Вера Ивановна (имя и отчество изменено) собственную квартиру она, оформив дарственную, в свое время переписала на любимого внука и осталась в ней проживать. Внук давно уехал на постоянное место жительства в Германию. А с недавних пор, по постановлению № 166 Совета министров, бабушкины жировки стали просто неподъемными. Со своей бедой она и пришла в Лидский райисполком: мол, плохой, неправильный документ.

– Не документ неправильный, а ваш внук поступает нечестно, — пояснили бабушке в комиссии по реализации Декрета №3. – Коль трудится на другое государство, пусть и пользуется его льготами и дотациями. А в Беларуси он потерял право на дотации в оплате коммунальных услуг. По документам – он хозяин квартиры, следовательно, и платить должен по полной.

В Лиде уже под 40 «пострадавших» от резко подорожавших коммунальных услуг

В аналогичную ситуацию попали несколько престарелых родителей, которые вынуждены оплачивать огромные счета за квартиры детей, уехавших за границу. Цены на газ, отопление и горячую воду для них увеличились более чем в пять раз.

– В Лиде уже зафиксировано около сорока таких прецедентов, — рассказывает начальник управления по труду, занятости и социальной защите Лидского райисполкома Андрей Мимиш. — Родители, бабушки и дедушки передали право собственности на жилье на наследников, которые уехали на постоянное место жительства в Канаду, Францию, Бразилию, Германию, Польшу, США и невольно обременили своих пожилых предков. Особенно это распространено среди владельцев «хрущевок» в центральной части города, на улице Ленинской и Мицкевича. Некоторые, к слову, уехали 10-15 лет назад и проблемы престарелых родителей их мало волнуют.

Еще пример. Счет за коммунальные услуги выставляется на дочь, которая более 15 лет живет во Франции, а жировка приходит пожилой маме-лидчанке, которая вынуждена раскошеливаться на стопроцентную оплату коммуналки. Продать или поменять квартиру на жилье меньшей площади женщина не может, а дочь сюда вряд ли вернется. Либо вернется в старости.

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