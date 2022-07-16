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HIMARS отработали филигранно: в сети показали, что осталось от склада боеприпасов оккупантов

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  • 16.07.2022, 14:32
  • 1,804
HIMARS отработали филигранно: в сети показали, что осталось от склада боеприпасов оккупантов

Среди руин и пепелища видна сожженная российская техника.

Взрывы на складах боеприпасов в оккупированном городе Ирмино в Луганской области превратили территорию, где они располагались, в "лунный пейзаж". От построек, которые были здесь ранее, не осталось и следа, а вокруг видны остатки уничтоженной российской техники.

По складам ювелирно отработал HIMARS. Видео с тем, что осталось после удара ВСУ по складам РФ на оккупированной Луганщине показал украинский журналист Денис Казанский.

"Последствия взрыва складов б/к в оккупированном городе Ирмино Луганской области. От построек ничего не осталось. Видно также уничтоженную военную технику. Филигранная работа HIMARS", - отметил журналист.

На опубликованных им кадрах действительно местность напоминает "лунный пейзаж". Огонь и детонирующие боеприпасы не оставили камня на камне от существовавших ранее построек, сожгли деревья и уничтожили российскую же военную технику, стоявшую рядом.

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