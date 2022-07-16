HIMARS отработали филигранно: в сети показали, что осталось от склада боеприпасов оккупантов

HIMARS отработали филигранно: в сети показали, что осталось от склада боеприпасов оккупантов2
- 16.07.2022, 14:32
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Среди руин и пепелища видна сожженная российская техника.
Взрывы на складах боеприпасов в оккупированном городе Ирмино в Луганской области превратили территорию, где они располагались, в "лунный пейзаж". От построек, которые были здесь ранее, не осталось и следа, а вокруг видны остатки уничтоженной российской техники.
По складам ювелирно отработал HIMARS. Видео с тем, что осталось после удара ВСУ по складам РФ на оккупированной Луганщине показал украинский журналист Денис Казанский.
"Последствия взрыва складов б/к в оккупированном городе Ирмино Луганской области. От построек ничего не осталось. Видно также уничтоженную военную технику. Филигранная работа HIMARS", - отметил журналист.
На опубликованных им кадрах действительно местность напоминает "лунный пейзаж". Огонь и детонирующие боеприпасы не оставили камня на камне от существовавших ранее построек, сожгли деревья и уничтожили российскую же военную технику, стоявшую рядом.