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Что делают замученные и уставшие военные Беларуси вблизи Украины?

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  • 16.07.2022, 14:39
  • 1,868
Что делают замученные и уставшие военные Беларуси вблизи Украины?

Лукашенко направляет их к границе.

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной еще раз продлили. На этот раз, по меньшей мере, до 23 июля.

Зачем диктатор Александр Лукашенко постоянно тренирует свою армию, в интервью «Радио НВ» рассказал журналист Белорусской службы «Радио Свобода» Валерий Калиновский.

— Как эти военные учения сейчас выглядят? Чем занимается белорусская армия?

— Эти учения проходят перманентно еще с прошлого года. Это были совместные учения Белоруссии и России на территории южных областей, районов Белоруссии. Они закончились в феврале вторжением в Украину.

А сейчас Лукашенко поддерживает боевую способность своего войска тем, что эти учения постоянно проводит, все больше и больше устремляет [их] к южной границе. Сейчас появились сообщения, что Министерство обороны новые эшелоны направило в Йельский район — это Гомельская область.

Также информация появилась, что будет передвижение белорусской военной техники в Дорогичинском и Ивановском районах Брестской области. То есть все больше и больше концентрируется войск для учений, формально.

Кроме того, Россия продолжает формировать в Беларуси свою систему ПВО и фактически использует аэродромы как свои собственные.

Единственное, что интересно сейчас происходит в Брестской области в дополнение к этому всему, — то, что спецотряды милиции, спецназовцы проводили рейды в Ивановском и Дорогичинском районах, где задерживали активистов оппозиции, выступавших в 2020—2021 годах. Провели массовые аресты, затем прошли суды. Это десятки человек.

Продолжение интервью читайте тут.

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