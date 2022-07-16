У Москвы нет сил крыть карту Пекина
- 16.07.2022, 14:43
- 1,152
В случае поражения РФ Китай будет всасывать все ее ресурсы.
У России кончились реальные друзья - пришлось искать виртуальных. Нашли "китайцев", которые займут позицию "хищника", пишет телеграм-канал Сynic.
Пекину не нужна определенность в вопросе России:
- в случае поражения РФ он будет всасывать все ее ресурсы, реализуя торговлю с Западом в качестве инструмента наращивания экономического влияния.
- в случае удачного для Кремля положения Китай перехватит инициативу у Кремля и продолжит формировать "блок" нового мирового устройства.
У Москвы не будет сил крыть карту Пекина.
А Корея является испытательным полигоном Китая. Не больше не меньше - лабораторная крыса, которую в политические интриги не втягивают.
Устами Токаева говорит Пекин. И по траектории его речей отчетливо заметны изменения отношений Китая к России. А отношения эти сугубо потребительские.
А российским пропагандистам пора уже выучить, что "костяк" КНДР вышел из ВШ КГБ СССР, поэтому после прихода Путина отношения Северной Кореи с Москвой улучшились.
Они "из одной конторы", в отличие от расчетливых китайцев.