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У Москвы нет сил крыть карту Пекина

  • 16.07.2022, 14:43
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У Москвы нет сил крыть карту Пекина

В случае поражения РФ Китай будет всасывать все ее ресурсы.

У России кончились реальные друзья - пришлось искать виртуальных. Нашли "китайцев", которые займут позицию "хищника", пишет телеграм-канал Сynic.

Пекину не нужна определенность в вопросе России:

- в случае поражения РФ он будет всасывать все ее ресурсы, реализуя торговлю с Западом в качестве инструмента наращивания экономического влияния.

- в случае удачного для Кремля положения Китай перехватит инициативу у Кремля и продолжит формировать "блок" нового мирового устройства.

У Москвы не будет сил крыть карту Пекина.

А Корея является испытательным полигоном Китая. Не больше не меньше - лабораторная крыса, которую в политические интриги не втягивают.

Устами Токаева говорит Пекин. И по траектории его речей отчетливо заметны изменения отношений Китая к России. А отношения эти сугубо потребительские.

А российским пропагандистам пора уже выучить, что "костяк" КНДР вышел из ВШ КГБ СССР, поэтому после прихода Путина отношения Северной Кореи с Москвой улучшились.

Они "из одной конторы", в отличие от расчетливых китайцев.

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