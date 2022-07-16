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Что в Беларуси сегодня можно купить из сезонной продукции на десять рублей

  • 16.07.2022, 14:48
Что в Беларуси сегодня можно купить из сезонной продукции на десять рублей

Журналисты сравнили цены на разных рынках.

Журналисты «Вечернего Бобруйска» отправились на продуктовый рынок по улице Красноармейской с 10-ю рублями в кошельке. По результатам похода они рассказали, что сегодня можно купить из сезонной продукции на эти деньги.

Четверг, 14 июля, время ближе к 15 часам. Перед входом на рынок мужчина в одной руке несет пакет с молодым картофелем, а второй держит телефон, по которому отчитывается, видимо, супруге: «Все купил, ничего не забыл».

На рынке большой выбор помидоров, молодого картофеля. Но, говорят, лисички уже появились? И сразу замечаю и продавца, и товар. На первом плане также – документ о том, что грибы проверены, чистые. Женщина продает рыжие грибки по 2 руб. 50 коп. баночку, а за небольшое ведерко просит 10 руб.

– За девять берите, – сдается она, увидев очередного потенциального покупателя.

К слову, многие интересуются стоимостью грибов.

– Так много лисичек и так дорого, – вздыхает пожилая покупательница.

– Знаете, они, как пошли, так могут и кончиться, – отвечает на это продавщица грибов. – В лесу сушь невозможная несмотря на дожди.

Ну вот и покупатель нашелся – другая женщина берет сразу ведерко.

Таисия Петровна из Дражинарассказывает, что третий раз в этом сезоне продает лисички, первый раз привезла золотые дары леса неделю назад.

– У меня лисички собирают брат с сыном и тремя внуками, а я продавать помогаю. Вот, за два дня возле Паричей собрали 24 килограмма. Но не думайте, что это просто, это вЫходить надо, – рассказывает женщина. – Сегодня продам и деньги ему отвезу, а он мне взамен в деревне постоянно помогает, обкашивает все и другую работу по огороду делает.

Таисия Петровна рассказывает, что, кроме грибов, уже более 10 лет продает свою продукцию с огорода.

– Сразу, как на пенсию со «Славянки» вышла в 55 лет. И мне это понравилось, теперь это мое хобби, – улыбается женщина.

– Надо было вам раньше подходить, я к этому времени все продал, – улыбается другой продавец, Евгений Росс.

«Все» – это около 200 кг помидоров, 150 кг огурцов и 70 кг кукурузы.

Евгений соглашается сфотографироваться, правда, поскольку сам уже все продал, что привез, становится за овощной прилавок своей соседки, потому что «какое фото возле пустых ящиков?»

Евгений – бобруйчанин, но с начала сезона посадок переезжает в агрогородок Боровица Кировского района, где вместе с родителями и братом на 25 сотках выращивает огурцы, помидоры, сладкую кукурузу, баклажаны, перец, морковь, пекинскую капусту.

– Цены устанавливает их рынок, – объясняет он. – Сегодня красные и желтые помидоры продавал по пять рублей, некондицию – по два с половиной, а килограмм очищенной кукурузы стоит семь рублей, неочищенной – пять.

– У нас все вкусное, – улыбается молодой мужчина, – голландские семена, а еще, можно сказать, экологически чистая, выращиваем ее не на гидропонике, а на земле, постоянно сдаем в лабораторию на проверку.

Пока мы разговариваем, слышится голос соседки-продавщицы.

– Женя, у тебя блат или сестла? – смеется девушка.

– Сестла, – отшучивается парень.

Продавцы на Красноармейской веселые, однако!

У прилавка с зеленью слышу такой диалог продавца с покупателем:

– Купите укроп, два пучка осталось.

– Нет, мне не надо.

– А мне жена сказала все продать!

Павел Анатольевич из Бобруйского района уже лет 25, по его словам, занимается медом. Продает баночки с ароматным лесным и луговым разнотравьем по 7 руб., а 100 г перги – за 6 руб., 10 г прополиса – 3 руб.

– Малину собираю в Кировском районе, голубику выращиваю, клубника тоже своя, – «отчитывается» Валентина Николаевна, на прилавке которой глаза разбегаются от ягодного разнообразия. – У меня три огорода, а это около 20 соток, работаем на земле всей семьей, дети и зятья помогают. Вот сейчас приеду с рынка и сразу в огород (улыбается).

Женщина продает лесную малину по 15 руб./кг, а садовую, со своего огорода – по 10 руб./кг, клубнику – за 9 и 12 руб. (в зависимости от объема), а баночку садовой голубики отдает за 10 руб.

Ну что ж, пока я ходила-разговаривала с симпатичными продавцами, и покупателей, и продавцов на Красноармейской поубавилось. А мне еще надо закупиться на 10 рублей. Выбираю килограмм помидоров (5 руб.), 600 г абрикосов (4,40 руб.), а на оставшиеся 60 копеек – гулять, так гулять! – беру три огурца.

(Хочу заметить, что все овощи я упаковала в свои экомешочки, которые всегда со мной, и при этом ни один продавец на рынке не посмотрел на меня, как на «невиданную зверушку», а такое еще случается в некоторых магазинах города).

В общем, как тот мужчина, который докладывал жене у входа на рынок, я тоже купила все по списку. И вышло даже не так уж и мало на 10 рублей, как считаете?

Сравним цены на разных рынках:

(цены на новую сезонную продукцию, за 1 кг в руб., если не указано иное)

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