Какие дешевые дома возле леса можно купить недалеко от Минска 4 16.07.2022, 17:00

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Идеальные предложения для заядлых грибников.

Настоящие грибники про свои заветные места если и рассказывают, то по большому секрету. Но многие знают, что леса в Логойском направлении всегда славились своими урожаями грибов и ягод. А сейчас как раз начался сезон! Поэтому сайт realt.by предлагает присмотреться к домам в деревнях в этих краях, чтобы всегда быть первым на полянке с боровиками и лисичками.

Кроква, Логойское направление, 50 км от МКАД

Деревня стоит на берегах небольшой реки Кроква, на границе большого лесного массива.

Общая площадь дома — 64,5 м2. Визуально ремонт не требуется. Отопление печное, в дом введено электричество, вода - из колодца на участке.

К дому прилагается участок 25 соток с плодовым садом. За него просят 11 900 долларов.

Чмелевичи, Логойское направление, 55 км от МКАД

Деревня небольшая, огороды местных жителей заканчиваются там, где начинается лес.

Здесь продается дом 1937 года постройки. Хата явно ремонтировалась — фасады и фронтоны покрашены, установлены новые окна ПВХ. Отопление печное (будет где сушить грибы), есть бойлер, водопровод.

На участке в 25 соток имеется баня и сарай. Остальная территория — огород и сад. Стоимость — 10 000 долларов.

Закалюжье, Логойское направление, 57 км от МКАД

Дом выглядит досмотренным, внутри покрашены потолки и полы. Есть печь. Вода - из колонки.

Земельный участок - 13 соток. Стоимость - 10 300 долларов.

Терехи, Логойское направление, 53 км от МКАД

Деревня расположена на небольшом удалении от Витебской трассы М3. Рядом находятся известные всем грибникам Хатынские леса.

Дом здесь деревянный, на 56 «квадратов», с печным отоплением. Он жилой, без видимых проблем.

Участок 16 соток, есть сарай, погреб. На нем растет плодовый сад, кустарники, сирень, жасмин. Стоимость — 4 500 долларов.

Дедиловичи, Логойское направление, 86 км от МКАД

Эта деревня расположена за Плещеницами, в 25 км от Бегомля. Места здесь дикие и живописные, рай для грибника и рыболова (рядом находится озеро Домашковское).

Дом выглядит ухоженным, не требующим ремонта. Внутри он отделан деревом. Печи переделаны, проводку заменили. Вода из колодца.

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