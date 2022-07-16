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С сусальным золотом и «рыбьими хвостами»: в Беларуси собрали необычный Harley-Davidson

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  • 16.07.2022, 15:28
  • 2,772
С сусальным золотом и «рыбьими хвостами»: в Беларуси собрали необычный Harley-Davidson

При покупке мотоцикл выглядел вполне обыденно.

Сайт abw.by рассказал о новом кастомном мотоцикле, который сегодня можно будет увидеть на ретрофестивале "Залатая міля" в Станьково.

"Мотоцикл я делал для себя, оцениваю его не меньше чем в 25 тысяч долларов. Но если кто-то придет и предложит такие деньги, то все обсуждаемо", – признается Олег, хозяин этого Harley-Davidson, шутя. За свою жизнь мужчина приложил руку не меньше чем к 15 мотопроектам.

Испанский акцент

– Это модель SoftTail Heritage 2005 года выпуска, – начинает рассказ хозяин "Харлея". – Мотоцикл был куплен в прошлом году и построен в стиле "чикано", точнее "чикано бэггер". Ящики и накладка на заднее крыло – собственного производства. Все остальное – купленные фирменные детали.

Стиль "чикано" в мотокастомайзинге подразумевает высокий руль, "фиштейлы" на глушителях, небольшие навороты. Американцы сзади любят вешать всякие "люстры", но я решил минимизировать это все одним кастетом. Все фонари – с козырьками.

При покупке мотоцикл выглядел вполне обыденно, был не такой красивый, как сейчас. Проект в стиле "чикано" я собирался сделать давно, попался подходящий мотоцикл – вот и построили. Больше всего времени заняла графика – очень сложно было подобрать сусальное золото, оно очень тоненькое, и сделать шлифовку в стиле старой школы. Довольно долго подбирали абразив.

Графика в стиле "хот род", а вензеля – это уже отдельные элементы, дань моде и тому времени. Все это сочетается и смотрится неплохо. Графикой занимался Андрей Осипов, наш известный специалист, я работаю только с ним. Концепцию дизайн-проекта разрабатывал я, а он добавлял цветовую гамму, линии и т.п. Красил мотоцикл Кирилл Бринский, хороший мастер. Андрей с ним работает очень давно, поэтому мы решили вместе сделать этот проект.

У каждого кастомного мотоцикла есть свое имя. Этот назвали Vaya con dios, что в переводе с испанского значит "ступай с богом". Это фраза из фильма "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо".

Понятное дело, что в кастомайзинге мотоцикла все вещи дорогие, особенно если все делать правильно. Это довольно затратно. Красят мотоцикл маляры, потому что занимаются этим каждый день и умеют делать хорошо. Все, что касается сборки, разработки и установки деталей, – моя прерогатива. Доверить это я никому не могу. Плюс у меня набита рука, мне это нравится.

Сиденье изготовлено по моему проекту с моим логотипом. Декоративные элементы на подножках и ручках собраны мной. Считаю, что эти детали придают определенный шарм, делают мотоцикл немного более агрессивным.   

Конструктор для взрослых

Технически мотоцикл был уже подготовлен, поэтому и занимался только внешним видом. Подбирались колеса, подходящие по цвету. Сейчас здесь 16-й диаметр, оригинальные "харлеевские" колеса, только красные – покупал уже такие. Резина Dunlop с "уайтволлом", то есть белыми бортами.

Двигатель здесь стандартный, 88-й Twin Cam. Объем – 1584 "кубика", мотор с оригинальной заводской гоночной прошивкой. Она обязательно нужна при установке фильтра-"нулевика" и "нулевых" глушителей. Мотоцикл становится резвее, злее, немного меняется звук. Тормоза – стандартные Brembo. Масло льется оригинальное Harley-Davidson.

На самом деле в этот мотоцикл можно добавлять что угодно. Harley-Davidson – это конструктор: покупаешь заготовку и делаешь из нее что хочешь. Хотя думаю, что с этим мотоциклом уже все. Поставлю только некоторые детали, которые еще не приехали. Так что это практически завершенный проект.

Cложно ли сейчас находить детали и обслуживать Harley-Davidson? А это в принципе всегда было непростым занятием из-за дороговизны. Сейчас немного уменьшились возможности из-за санкций. Но если есть желание, то найти можно все. Детали приходится завозить через третьи страны, логистика подорожала, но фанаты в любом случае все достанут.

Когда едешь на таком мотоцикле, то чувствуешь себя самым известным человеком, потому что все останавливаются и смотрят на него. На обычной технике такого не испытываешь, внимание обращают гораздо реже. Конечно, иногда люди подходят, спрашивают. Рассказываю им все, как есть, что это кастомный проект.

В основном использую его как мотоцикл выходного дня. Времени кататься особо нет, поэтому, когда есть возможность и погода, выезжаю на час-два. Заодно участвую на нем во всяких выставках и фотосессиях. Например, в "Залатой міле" – хочу приехать туда и пообщаться с интересными людьми, посмотреть на интересные машины, а заодно себя показать. Короче говоря, кайфануть.

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