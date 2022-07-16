«Уже месяц не можем подписать договор на каких-то 5000 деталей» 1 16.07.2022, 15:42

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Санкции ударили по Барановичскому станкостроительному заводу.

Из-за западных санкций за последние несколько месяцев белорусским предприятиям пришлось резко отказаться от европейских и украинских материалов, на аналоги производимые в России, Казахстане, Китае. Отразилось это и на белорусской металлургии, пишет intex-press.by.

О том, что санкции пошли во благо для белорусской порошковой металлургии, заявил первый заместитель директора – замдиректора по науке ГНУ «Института порошковой металлургии НАН Беларуси» Вадим Савич. По его словам, если раньше предприятия белорусского автопрома закупали целую гамму порошковых деталей в Польше, то теперь завод, расположенный под Варшавой, не может осуществлять поставки в Беларусь.

— Наш Молодечненский завод порошковой металлургии, который работает по тем технологиям, которые изначально были разработаны в институте, немножко увеличил выпуск продукции, – отметил первый замдиректора.

Однако, появились проблемы. По словам Савича Институт порошковой металлургии использовал в производстве легированные порошки из Швеции, «которые имели великолепные технологические свойства, хорошие свойства в готовой продукции. Сейчас ни мы, ни россияне этого не имеем».

В качестве еще одной проблемы Савич привел пример Барановичского станкостроительного завода (БСЗ «Атлант»). Предприятие много лет покупало 4–5 порошковых деталей в Европе (примерно 150–160 тысяч штук каждого типоразмера в месяц).

После введения санкций, завод обратились в Институт порошковой металлургии за помощью. Оказалось, что специалисты института технически готовы решить задачу, но им придется начинать реализацию с нуля: нужно разработать оснастку, освоить технологию, провести оценку затрат, запустить в производство, а на все это нужно время.

Пока БСЗ нашел поставщиков похожих деталей в Китае. Правда, их приходится дорабатывать на заводе в Барановичах. Кроме того, усложнилась логистика: продукцию везут из Китая самолетами в Москву, а оттуда ее приходится забирать автомобилями.

— Мы с техническими специалистами предприятия обсудили все вопросы, что мы должны пошагово делать. Выбрали две детали, на которых мы должны отработать технологию, и оценили их цену. Да, по одной мы почти в 2 раза дороже, чем китайский аналог, по другой – в 1,8 раза. Но мы не уставали подчеркивать, что это опытная партия, которая изготавливается одноразово для оценки всех этапов и затрат, – отметил Вадим Савич.

По его словам, если бы барановичское предприятие согласилось бы сотрудничать, то тогда бы пришлось принимать решение о реализации инвестиционного проекта по строительству на молодечненском заводе автоматизированного массового производства, которое смогло бы закрыть все потребности БСЗ.

— Но уже месяц не можем подписать договор на каких-то 5000 деталей, чтобы нам оплатить затраты на разработку оснастки. Из Китая, оказывается, дешевле. Заводу это выгодно, цена ниже, но вдруг те же китайцы когда-то скажут «нет». И что? Останавливать производство? – посетовал замдиректора.

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