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«Взялись за теплотрассу - двор затопило»

  • 16.07.2022, 16:46
«Взялись за теплотрассу - двор затопило»

Гомельчане в шоке от работы местных служб.

После капитального ремонта теплотрассы по улице Безымянная в Гомеле, двор дома №141 по улице Барыкина полностью затапливает при малейшем дожде. Вся вода стекает во двор, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

По словам местной жительницы, приехали разбираться с проблемой соответствующие службы — ходили, замеряли, что-то писали, чертили. Жители дома обрадовались, что наконец-то бесконечным лужам будет конец. Но администрацией было принято решение о том, чтобы положить «лежачий полицейский» между улицей и дворовой территорией, якобы это поможет.

«В день, когда пройдет дождь, двор «плавает», лужа по самые бордюры. В доме живут дети, как им гулять во дворе? Как можно выйти из машины с грудным ребёнком и вынести коляску из машины, как сесть в такси», — задает вопросы автор фото и видео.

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