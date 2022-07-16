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«Барселона» и «Бавария» договорились о переходе Роберта Левандовского

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  • 16.07.2022, 16:50
«Барселона» и «Бавария» договорились о переходе Роберта Левандовского

Уже в воскресенье вместе с «Барселоной знаменитый футболист отправится на сборы в США.

Капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовски стал футболистом испанской «Барселоны». Как передает «Польское радио», об этом в беседе с газетой «Bild» сообщил генеральный директор «Баварии» Оливер Кан.

В субботу стало известно, что каталонцы договорились с мюнхенской «Баварией», за которую ныне играет Роберт Левандовский, о его переходе в испанский клуб. Польский форвард подписал трехлетний контракт. «Бавария» получит за переход 50 млн евро. В субботу Роберт Левандовский попрощался с немецкой командой. Уже в воскресенье вместе с «Барселоной он отправится на сборы в США.

В прошлом сезоне Роберт Левандовски – лучший нападающий мира 2020 года по версии ФИФА - принял участие в 46 матчах «Баварии», забил 50 голов - 35 в Бундеслиге, 13 в Лиге чемпионов, два в Суперкубке Германии.

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