Украинка - белорусским военным: Придете с войной - встретим, как и путинские орды, огнем и свинцом
- 16.07.2022, 17:11
Сильное обращение Янины Соколовой.
Украинская журналистка Янина Соколова записала сильное обращение к белорусским военным:
«Придете с миром — встретим как братьев. Придете с войной — встретим как и путинские орды. С огнем и свинцом. Не поднимайте оружия против Украины, защищайте свою родную землю от реальных врагов, которые промывают своей пропагандой ваши головы и получили полный контроль над вашей экономикой и территорией».