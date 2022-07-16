Украинка - белорусским военным: Придете с войной - встретим, как и путинские орды, огнем и свинцом 16.07.2022, 17:11

Сильное обращение Янины Соколовой.

Украинская журналистка Янина Соколова записала сильное обращение к белорусским военным:

«Придете с миром — встретим как братьев. Придете с войной — встретим как и путинские орды. С огнем и свинцом. Не поднимайте оружия против Украины, защищайте свою родную землю от реальных врагов, которые промывают своей пропагандой ваши головы и получили полный контроль над вашей экономикой и территорией».

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