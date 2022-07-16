закрыть
16 июля 2022, суббота, 17:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинка - белорусским военным: Придете с войной - встретим, как и путинские орды, огнем и свинцом

  • 16.07.2022, 17:11
Украинка - белорусским военным: Придете с войной - встретим, как и путинские орды, огнем и свинцом

Сильное обращение Янины Соколовой.

Украинская журналистка Янина Соколова записала сильное обращение к белорусским военным:

«Придете с миром — встретим как братьев. Придете с войной — встретим как и путинские орды. С огнем и свинцом. Не поднимайте оружия против Украины, защищайте свою родную землю от реальных врагов, которые промывают своей пропагандой ваши головы и получили полный контроль над вашей экономикой и территорией».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин