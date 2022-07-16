Ученые обнаружили одну из первых галактик во Вселенной 16.07.2022, 17:21

Это самая молодая галактика, у которой специалистам удалось измерить скорость ее вращения.

Группа японских астрономов из Университета Токио с помощью наземного телескопа ALMA обнаружила небольшую галактику, которая находится на расстоянии в 13,3 млрд световых лет от нас. Это одна из самых первых галактик в ранней Вселенной. Ученым даже удалось измерить скорость ее вращения о оказалось, что она намного меньше, чем у Млечного Пути, сообщает «Фокус» со ссылкой на ScienceAlert.

Галактика, которую назвали MACS1149-JD1, находится чрезвычайно далеко от Земли, и она слишком тусклая, чтобы ее свет могли уловить телескопы. Ученым удалось обнаружить свет от этой галактики благодаря скоплению галактик, которое находится намного ближе, и оно как линза увеличило поступающее излучение.

По словам ученых, галактика MACS1149-JD1 уже существовала, когда Вселенной исполнилось всего 500 млн лет. Поэтому она является одной из самых молодых известных науке галактик. Ученые выяснили, что галактика MACS1149-JD1 имеет в диаметре всего 3 тысячи световых лет. Для сравнения диаметр Млечного Пути составляет 100 тысяч световых лет.

Все галактики во Вселенной вращаются с огромной скоростью. Наша галактика вращается со скоростью в 200 км/с. Но ученые в результате наблюдений создали модель вращения MACS1149-JD1 и выяснили, что ее скорость составляет всего 50 км/с.

По словам ученых, это первая самая молодая галактика, у которой удалось измерить скорость ее вращения. Но как галактики со временем набирают более высокую скорость при вращении? На этот вопрос и дает ответ новое исследование.

"Скорость этой галактики намного ниже, чем у известных галактик, которые появились намного позже. Мы считаем, что эта галактика находится на начальной стадии своей эволюции. Соответственно ее вращательные движения только набирают силу. Это может означать, что изначально маленькие галактики со временем обрастают большим количеством вещества и через миллиарды лет вращаются намного быстрее", — говорит Акио Иноуэ из Университета Токио.

Теперь ученые надеются с помощью нового космического телескопа Уэбба провести дальнейшие исследования и этой, и других ранних галактик, чтобы узнать больше об их эволюции и изменении в скорости вращения.

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