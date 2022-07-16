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Белорусы остались без импортных материалов для стоматологии

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  • 16.07.2022, 17:32
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Белорусы остались без импортных материалов для стоматологии

Из-за санкций возникли проблемы с поставками.

Доктор медицинских наук, профессор 3-й кафедры терапевтической стоматологии БГМУ Юлия Денисова в комментарии порталу minsknews.by рассказала о текущей ситуации с поставками импортных материалов.

Так, Юлия Денисова констатировала, что фирмы, которые занимаются продажей стоматологических материалов и временно приостановившие деятельность на белорусском рынке, начали «восстанавливать работу», используя новые логистические цепочки поставок. В некоторых случаях предлагаются «равноценные» аналоги, к примеру, ряд корейских изделий заменяются продукцией китайского производства.

- Как ни странно, возникли временные трудности с некоторыми видами российской продукции, так как ее значительную часть компании в России стараются накопить на своей территории для собственных медицинских учреждений, - отмечает специалист.

По словам Юлии Денисовой, компании-поставщики теперь отрабатывают более длительные логистические маршруты.

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