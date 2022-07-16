Как белорусам получить справку о состоянии здоровья ребенка перед школой
- 16.07.2022, 18:28
Каждый год накануне 1-го сентября в детских поликлиниках резко вырастают очереди.
Родители полагают, что всем детям необходимо пройти медосмотр и получить справку именно перед началом учебного года. Но это не так, пишет citydog.io.
На самом деле, по постановлению Минздрава, диспансеризация детей и выдача справки о состоянии здоровья проводятся в месяц рождения ребенка.
Срок действия справки о состоянии здоровья
Медицинская справка о состоянии здоровья действует 1 год. В августе–сентябре диспансеризацию должны проходить только дети, которые родились в августе–сентябре, и те, кто не получил справку в мае-июле. Остальные – в месяц своего рождения.
Такое правило поможет избежать огромных очередей в поликлиниках накануне учебного года.
Как получить справку?
Сначала нужно обратиться к участковому врачу-педиатру, который пропишет, какие обследования и осмотры у врачей специалистов ребенку нужно пройти в его возрасте, какие анализы сдать.
Ежегодный диспансерный осмотр детей включает:
медицинский осмотр врачом-педиатром;
осмотр врачами-специалистами (лор, офтальмолог, хирург, невролог, логопед, гинеколог);
лабораторные и диагностические обследования (анализы крови, мочи, калла, ЭКГ);
индивидуальная комплексная оценка состояния здоровья;
составление рекомендаций по режиму, питанию, физической нагрузке, закаливанию, лечению (по показаниям).
Какие исключения?
Если у ребенка есть хроническое заболевание, он будет проходить диспансерный осмотр по индивидуальному плану — не менее 2-х раз в год.
Детские учреждения здравоохранения просят обращаться за справкой о состоянии здоровья в месяц рождения ребенка, чтобы исключить избыточное посещение поликлиник.