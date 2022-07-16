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Как белорусам получить справку о состоянии здоровья ребенка перед школой

  • 16.07.2022, 18:28
Как белорусам получить справку о состоянии здоровья ребенка перед школой

Каждый год накануне 1-го сентября в детских поликлиниках резко вырастают очереди.

Родители полагают, что всем детям необходимо пройти медосмотр и получить справку именно перед началом учебного года. Но это не так, пишет citydog.io.

На самом деле, по постановлению Минздрава, диспансеризация детей и выдача справки о состоянии здоровья проводятся в месяц рождения ребенка.

Срок действия справки о состоянии здоровья

Медицинская справка о состоянии здоровья действует 1 год. В августе–сентябре диспансеризацию должны проходить только дети, которые родились в августе–сентябре, и те, кто не получил справку в мае-июле. Остальные – в месяц своего рождения.

Такое правило поможет избежать огромных очередей в поликлиниках накануне учебного года.

Как получить справку?

Сначала нужно обратиться к участковому врачу-педиатру, который пропишет, какие обследования и осмотры у врачей специалистов ребенку нужно пройти в его возрасте, какие анализы сдать.

Ежегодный диспансерный осмотр детей включает:

медицинский осмотр врачом-педиатром;

осмотр врачами-специалистами (лор, офтальмолог, хирург, невролог, логопед, гинеколог);

лабораторные и диагностические обследования (анализы крови, мочи, калла, ЭКГ);

индивидуальная комплексная оценка состояния здоровья;

составление рекомендаций по режиму, питанию, физической нагрузке, закаливанию, лечению (по показаниям).

Какие исключения?

Если у ребенка есть хроническое заболевание, он будет проходить диспансерный осмотр по индивидуальному плану — не менее 2-х раз в год.

Детские учреждения здравоохранения просят обращаться за справкой о состоянии здоровья в месяц рождения ребенка, чтобы исключить избыточное посещение поликлиник.

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