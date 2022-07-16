Украинский «Пион» уничтожил своего российского «близнеца» 2 16.07.2022, 18:35

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Вражескую технику обнаружила аэроразведка.

ВСУ уничтожают врага на Донбассе. Военные показали, как украинский "Пион" справился со своим российским "близнецом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фото уничтожения вражеской техники, размещенное на Facebook-странице 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила.

"Несколько дней назад. Горячее Восточное направление. Российское 2С7 "Пион" с замаскированной артиллерийской позиции обстреливало украинские населенные пункты и позиции ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам военных, аэроразведка бригады его обнаружила и уже украинский 2С7 "Пион" поразил врага.

2С7 «Пион» — советская 203-мм самоходная пушка большой мощности.

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