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В Беларуси коммунальщики теперь могут попасть в квартиры в отсутствие хозяев

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  • 16.07.2022, 18:59
  • 1,220
В Беларуси коммунальщики теперь могут попасть в квартиры в отсутствие хозяев

Нюансы, о которых следует знать.

- Слышала, что коммунальщики получат право чинить водопровод в отсутствие хозяев. Получается, они будут проникать в квартиру, вскрыв входную дверь? При каких обстоятельствах это возможно? - обратилась с вопросом к aif.by минчанка.

Это возможно только «в случае аварийных ситуаций, которые создают угрозу жизни, здоровью граждан либо угрозу причинения существенного имущественного вреда».

В частности, постановление совета министров от 08.07.2022 г. №454 вносит изменения в Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений. Правки урегулировали вопрос аварийного доступа жилищных служб в квартиры, когда что-то случается в отсутствие хозяев.

Фактически службы (речь об организациях ЖЭУ, ЖКХ, управляющих компаниях, товариществах собственников, застройщиках) получили право попадать в закрытые квартиры, но только под наблюдением чиновника из местной администрации. Официально согласно правкам такой доступ возможен только в исключительных случаях, когда произошла крупная авария и ее последствия создают серьезную угрозу для других людей.

При этом в п. 13.9 Правил отмечается, что представители жилищных служб, попавшие в квартиру в отсутствие хозяев, теперь несут ответственность за жилье. Они обязаны принимать меры по обеспечению сохранности жилого помещения и находящегося в нем имущества до момента передачи жилья обратно собственнику, нанимателю или другому лицу, которое имеет право на владение либо пользование помещением.

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