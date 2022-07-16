Турпоток в Калининград упал на треть 16.07.2022, 19:07

Россияне боятся прилета ракет.

Турпоток в Калининградскую область в этом году снизился почти на треть. Причиной во многом стал негативный информационный фон – в СМИ пишут о блокаде региона странами Запада и нехватке продуктов в магазинах, передает Север.Реалии.

В предыдущие два лета пандемии, когда были закрыты государственные границы, Калининградская область пережила настоящий туристический ренессанс. Переполненные отели и пляжи, 60 самолетов из Москвы и Питера в день и по два миллиона гостей с весны по осень два года подряд – не турсезоны, а просто "пламя Саурона", радостно потирали руки власти.

Но взлет был временным. В этом году поток туристов снизился на 10–30%, в зависимости от города, рассказывает глава региональной Ассоциации индустрии гостеприимства Ольга Тесленко. На побережье традиционно людей больше, чем на востоке области, но в целом спад есть везде. Причины разные. Это и общее падение доходов населения, и "вызывающая вопросы риторика" новостной повестки.

"Тут Европа рядом, они побоятся стрелять"

О блокаде региона заговорили в июле, когда Литва запретила транзит грузов в Калининградскую область. Впрочем, о продуктах питания и вещах первой необходимости речь не шла – только о товарах, которые попали под санкции Евросоюза. Это стройматериалы, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на основе спирта и ряд других. Тогда власти России назвали ситуацию "экономической блокадой" Калининграда и пригрозили "жестким ответом" Литве и "перекрытием кислорода прибалтийским соседям".

Месяц спустя очевидно, что никакой блокады нет. Но и туристов тоже нет.

– У нас есть родственники, особенно старики, которые не сильно разбираются. И они очень волновались за нас, когда мы поехали сюда. А вчера звонили друзья и спрашивали, что тут с едой. Там у них в новостях показывают, что еда заканчивается в Калининграде. Прям искренне переживали, хватает ли нам еды, – говорят Светлана и Григорий.

Пара гуляет на острове Канта в самом центре Калининграда. Здесь же, кажется, тысячи гостей – совсем непохоже, что турпоток снизился. Светлана и Григорий, строго говоря, уже не туристы – три недели назад они переехали в Калининград из Комсомольска-на-Амуре. Говорят, никакой блокады тут не заметили, а на востоке страны жизнь опаснее.

– Мы выбирали по климату. Калининград – красивый исторический город. Никаких опасений не было. Тут Европа рядом, они побоятся стрелять, вдруг перелетит ракета, – рассуждает Светлана. – В Комсомольске страшнее – там Китай и заводы военные. Вы там просто не были – там разруха, никакого развития детям, ни инфраструктуры. Конечно, здесь лучше.

Туристы из Питера Слава, Марьяна и Костя выбрались в Калининград спонтанно.

– Никаких не было сомнений. Погода хорошая, цены, по питерским, московским меркам, нормальные. Поэтому буквально позавчера ночью мы собрались и решили. Быстро, близко, и почему бы нет. Многие говорят, что хорошо здесь, – рассказывают туристы. – Кто говорит про продуктовую блокаду, тот просто ничего не знает. Мы слышали про блокаду транзита грузов. Но не еды. Мы решили, что нам еды точно хватит.

И тут же ребята шутят: "Если Литва вдруг захватит Калининград, то и хорошо, мы останемся тут, в Европе".

– Мы из Германии, приехали к родителям, – рассказывает Виктория. – Вообще не было страшно. У нас есть социальные сети, мы можем пообщаться с людьми, которые ездили сюда. Опасений не было, сейчас достаточно информации.

"Не до янтаря"

В этом сезоне туристов меньше, и они стали экономней, говорят продавцы сувениров из янтаря на острове Канта.

– Сейчас люди предпочитают экономить. Средний чек – 50-250 рублей, – рассказывает продавец Анастасия. – Спад турпотока очень отражается. Если раньше люди покупали что-то дорогое, то сейчас – самое дешевое: магнитики, талисманчики, ручки. Бюджетный вариант.

– Раньше серебро хорошо брали, кулоны, картины большие. Сейчас очень редко. Все у нас есть, но нет покупателя. Экономят, такая обстановка в стране, не до янтаря-то уж точно, – подтверждает Екатерина. – Год назад, когда была пандемия, туристам просто было некуда ехать. Приезжали москвичи, питерцы, достаточно богатые. Им было без разницы, что сколько стоит. Может, сейчас границы открыли или Калининград им не нравится. Но приезжает сейчас совсем другой контингент людей, на троечку, четверочку, попроще. Особенно когда были льготные дешевые билеты. В общем, все очень плохо и печально.

Средний чек, в том числе и на сувенирную продукцию, в этом сезоне упал примерно на 50%. А это ударило и по смежным отраслям, говорит глава Ассоциации индустрии гостеприимства Ольга Тесленко.

"Производство сыра, производство сувенира, оказание туристических экскурсионных услуг, прокат... Это и продукты питания, и снэки, и банные услуги, и корма для животных – потому что очень многие путешественники приезжали с животными, и мы знаем, что на них пока не экономят, но даже таких путешественников стало меньше. Это косметика, уходовые средства гигиены, развлечения..." – перечисляет Тесленко пострадавших производителей.

Спад в туристической сфере был заметен еще весной, рассказывает калининградка Александра Марченко. Она устраивает развлекательные мероприятия, а также проводит авторские экскурсии для приезжих.

– Весной гиды сидели неделями без работы. И сейчас загруженность гидов и отелей совсем не такая, как была раньше. Аналогичную ситуацию видим с общепитом, который открывался в расчете на огромный поток туристов, – отмечает Александра. – Остаются определенные даты, когда действительно тяжело найти свободного гида или отель, что сказывается на цене. Но если в прошлом году это было нормой для всего высокого сезона, то сейчас без труда можно что-то подобрать.

Особенность этого сезона – спонтанные бронирования. Россияне планируют поездки за пару недель, а не за месяц-два, как раньше. А кто-то и вовсе отказывается от путешествия.

– На это лето было немало отказов. Одни просто разочаровывались калининградской инфраструктурой, представляя, что всё побережье у нас усеяно ночными клубами с открытыми бассейнами. Другие же отказывались даже от внесенных оплат и бронирований просто из-за того, что "страшно лететь", самолеты, мол, не обслуживаются теперь должным образом, да и вдруг что, а отсюда никуда не выбраться, – говорит она. – Но важно заметить, что у тех отелей и гидов, кто действительно оказывает хороший уровень услуг, спрос на лето всё равно держится на уровне, сильнее всех чувствуют спад те, кто рассчитывал на массовость и проходимость.

Надежда сдает посуточно три небольшие мансардные квартиры в старых немецких домах. Здесь все аутентично – кирпич, черепица, террасы, а это всегда нравилось российским туристам, говорит Надежда. Но в этом году все изменилось.

– Бронировать стали не заранее, а день в день. Предполагают, что могут случиться какие-то внезапные изменения – все-таки Литва, Польша рядом. Некоторые писали в мае: мы планируем приехать, но давайте переждем День Победы, неизвестно, будут ли летать самолеты, – рассказывает она. – В июне у нас все три мансарды были свободны. Когда стоят три пустые, в разгар сезона, конечно, у меня паника. Я то поднимаю, то снижаю цены, я в растерянности. Сейчас вроде люди пошли. Но это в основном молодые люди. Пожилые боятся тратиться. А вдруг что, не смогут улететь потом. Как им обратно? Паромом? (билет на пассажирские поезда в Москву и Санкт-Петербург продаются только при наличии загранпаспорта. – СР). И люди сейчас другие приезжают. Если раньше смотрели по фотографиям, то сейчас смотрят по цене. Дешево – поехали.

В прошлом году сдать жилье можно было на 20-25% дороже, говорит Надежда. В среднем небольшая квартира в Калининграде стоила 2–3 тысячи в сутки, сейчас можно найти и по 1800, и дешевле. "Я в мае сдавала и по 1300, и по 1100. А это практически цена хостела", – говорит хозяйка мансард.

Рынок наводнили предложения посуточной аренды. Многие варианты так и остаются невостребованными. Проблемой стало и закрытие в России привычных площадок для бронирования – Booking и Airbnb.

– Сейчас российские программисты продвигают свои сайты, которые работают бестолково, люди в растерянности. Все в растерянности, кое-как находят клиентов, – сокрушается Надежда. – Люди ищут жилье на Авито, там весь сброд, много мошенников, которые выкладывают несуществующие квартиры.

"Мир закрылся для нас"

В пандемию на Калининград был фантастический спрос у россиян. Туристы ехали к чистому морю, мягкому климату, качественной инфраструктуре, которая появилась во многом и после чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сейчас же люди боятся нестабильности, в том числе и финансовой.

– Многие не видят своего достатка в будущем, поэтому отменяют поездки. Калининград – очень дорогой город, – рассуждает глава турфирмы "Балтма Турс" Михаил Друтман. – [Из-за международной ситуации] очень страдает корпоративный рынок, тут постоянные отмены, что связано с большим уходом всего иностранного из России. Главный заказчик корпоративных мероприятий, выездов – компании с иностранным капиталом, айтишники, фарма, там сейчас разброд и шатание, как и везде, не только в туризме.

В пандемию туристические фирмы, занимающиеся выездным туризмом, переориентировались на внутренний. Сейчас пандемия закончилась, но заграница для России по-прежнему закрыта. А значит того, чего годами ждали представители тревел-индустрии – возвращения к свободной работе в Европе, – опять не случилось.

– Что будет дальше, я не знаю. Сейчас мир закрылся для нас. Не в полном объеме, есть и желанные направления – туда, где есть какие-то возможности улететь и заплатить. Пока мы еще можем вылететь из аэропорта Вильнюса, Риги в Европу, те, кто имеет старые визы. Но все стало фантастически дорого, это еще одна проблема. По туризму, авиации санкции ударили первыми, как и до этого пандемия. Мы испытываем эти санкции ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Тревелу непросто, – отмечает Друтман. – Наша деятельность уменьшилась не просто в разы, а во многие разы. Наша компания в большом объеме работала с иностранным рынком. Мы лишились всего круизного рынка, который уже возобновился в других странах. Для нас это тяжелейшее время, мы стараемся выстоять.

Сейчас многие турфирмы в регионе сократили свои объемы, а кто-то и закрылся. Возможно, туристы теперь будут предпочитать более бюджетные варианты отдыха, но не всем это понравится,

– Я туризмом занимаюсь 40 лет. Ездить будут – без путешествий нет жизни. Можно сесть на велосипед и провести прекрасно время. Но непросто, взлетая с космодрома, сесть на повозку, – резюмирует Друтман.

Картина резко изменилась не только в туризме – упала и внутренняя миграция. Два года пандемии привели к скачку цен на недвижимость: россияне, приезжая в Калининград, буквально влюблялись в город и довольно быстро решались на покупку жилья и переезд. Сейчас же люди боятся не только отдыхать, но и покупать недвижимость в Калининграде.

– Я не знаю, откуда эти слухи берутся. Доходит до смешного: мы летим из Екатеринбурга, женщина сидит рядом, говорит: "Мне дети сказали, не лети, а то будешь подлетать к Калининграду, тебя ракета собьет. А еще говорят, у вас в магазинах ничего нет". Где-то масла в огонь подливают наши коллеги-риелторы из других регионов. Люди выбирают: Краснодар или Калининград. И ясно, что риелторы говорят: "Да вы что, Калининград! Сейчас там опасно!" Конкурентная борьба. И в желтой прессе проскакивают эти страшилки. Я надеюсь, к концу лета этот информационный фон выровняется, – рассказывает президент гильдии риелторов Калининграда Олег Перевалов.

По его словам, из-за "токсичного фона", который влияет на рынок жилья, Калининградская область наиболее пострадала в части продажи недвижимости. Сделки просто встали.

– В апреле-мае была общая стагнация по России, люди выжидали, ничего не покупали. В начале июня начали посматривать сделки. А потом в июне опять эта информация про блокаду появилась в СМИ, и покупатели сказали: подождем, посмотрим, что будет, – говорит эксперт. – В России рынок живей, чем у нас. Москва, Питер – падение объема сделок в два раза, в Сочи – на 20%. А в Калининграде цифры – у вас сейчас волосы дыбом встанут: у застройщиков по продажам провал в десятки раз, в 20–30 раз по сравнению с прошлым годом! Сейчас сделки в основном идут с готовым продуктом – квартиры с отделкой, мебелью. Все полуфабрикаты, "серый ключ" (под отделку. – СР), квартиры в старых домах не продаются. На вторичке рынок просел в 7–10 раз.

Треть риелторов работу уже потеряли, говорят сотрудники отрасли. На рынке теперь король – покупатель, который имеет возможность выждать и выбрать лучшее предложение. Впрочем, рынок понемногу начинает оживать.

– Те туристы, которые приезжают, они потом в России рассказывают, что все здесь нормально, – говорит Перевалов. – Если еще не будет ухудшения информационного фона, то и будет разворот в сторону продаж. В общем, вся надежда на туристов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».