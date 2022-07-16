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Топ-5 фильмов с высоким рейтингом

  • 16.07.2022, 19:05
Топ-5 фильмов с высоким рейтингом

Если вы ищете себе киноленту на вечер, то эта подборка точно пригодится.

Ищете что посмотреть? «Униан» собрал топ-5 фильмов с высоким рейтингом. После их просмотра вы точно останетесь под впечатлением.

Бесконечность

Главный герой Эван Майклс страдает от необычного недуга - он в подробностях помнит все, что случалось с ним… в двух предыдущих жизнях. Он пытается найти ответы на вопросы: почему все так происходит? Почему именно он? Что с этим делать? В поисках натыкается на древнее тайное общество "Когномина", члены которого, так же как и он, помнят о своих прошлых жизнях.

Начало

Главный герой - Кобб, вор с необычными способностями. Кобб может украсть ценную информацию и любые секреты человека, пока тот спит. Этот редкий дар делает его ценным кадром в мире шпионажа.

По следу хакера

Кинолента 2022 года. Главный герой - Рик - профессиональный безжалостный хакер. Его не пугает ничего в попытках найти похищенную жену. Ради своей цели он бросает вызов преступному миру.

Наемник

Еще один новый фильм 2022 года. Служба в армии с детства была мечтой Джеймса Рида.

Однако из-за полученного ранения его отстраняют от дел, а в мирном обществе он не может найти себе места. Однажды ему предлагают вернуться к делам, но на некоторых условиях.

Великий уравнитель

Главный герой вступил в драку с бандитами, заступившись за незнакомую девушку. Те бы его в два счета "уложили", если бы он не был спецназовцем в отставке. Типичный сюжет с нетипичной концовкой.

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