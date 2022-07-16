Что почем на минской Комаровке в середине лета 16.07.2022, 19:20

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Появилась белорусская кукуруза.

Чем радуют прилавки сезонной части Комаровского рынка в июле, и какие цены установили продавцы, узнал сайт «Минск-Новости».

С порога посетителей рынка встречают сладкие ягодные ароматы, а рядом с прилавками, где продают клубнику и малину с черешней, летом традиционно самые длинные очереди. Белорусской клубники на рынке становится меньше, и цены на нее не меняются. Так, кило мелкой ягоды реально купить от 6 рублей. Но все-таки чаще можно встретить ценники 7–10 рублей за 1 кг.

Черешня удерживает позиции: в среднем один килограмм обойдется в 7,5–8 рублей. Есть на рынке и брестская вишня по 4 рубля за кило. Ее покупают в основном для компотов и варенья.

С появлением черники на рынке цены на нее стабильные: все те же 7–8 рублей за килограмм. Столько же малины отдают за 10 рублей, ежевики — за 13, крыжовник можно купить за 7. Красная смородина сейчас стоит 4,5 рубля, черная — около 7. Стоимость голубики с каждой неделей становится ниже, а самой ягоды все больше. В эти выходные найти ее можно от 20 рублей за кг.

Арбузы в середине июля стоят 3 рубля, расценки на дыню — в районе 5. На прилавках очень много персиков, нектаринов и абрикосов. Первые и вторые продают примерно за одинаковую цену — 7–8 рублей, последние дешевле — около 5,5–6,5 рубля. Виноград кишмиш в большинстве мест продают по 5 рублей за килограмм, груши — около 8.

Овощей на рынке тоже немало — ценники на них в сезон достаточно приятные. Например, отечественные томаты реально купить уже от 2,5 рубля, огурцы — около 2–4. Молодую картошку реализуют в среднем по 2–3 рубля, баклажаны и перцы — около 6. Белокочанную капусту и кабачки продают до 2 рублей за кг. Свекла обойдется покупателю в 4 рубля, а раннюю морковку предлагают взять за 2. Есть на Комаровке и лисички — стоят грибы 15 рублей за кило.

Появилась на рынке и сладкая белорусская кукуруза. Цены пока не радуют: 10 рублей за кг, но спустя пару недель обещают снижение.

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