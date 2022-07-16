закрыть
16 июля 2022, суббота, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что почем на минской Комаровке в середине лета

  • 16.07.2022, 19:20
  • 1,166
Что почем на минской Комаровке в середине лета

Появилась белорусская кукуруза.

Чем радуют прилавки сезонной части Комаровского рынка в июле, и какие цены установили продавцы, узнал сайт «Минск-Новости».

С порога посетителей рынка встречают сладкие ягодные ароматы, а рядом с прилавками, где продают клубнику и малину с черешней, летом традиционно самые длинные очереди. Белорусской клубники на рынке становится меньше, и цены на нее не меняются. Так, кило мелкой ягоды реально купить от 6 рублей. Но все-таки чаще можно встретить ценники 7–10 рублей за 1 кг.

Черешня удерживает позиции: в среднем один килограмм обойдется в 7,5–8 рублей. Есть на рынке и брестская вишня по 4 рубля за кило. Ее покупают в основном для компотов и варенья.

С появлением черники на рынке цены на нее стабильные: все те же 7–8 рублей за килограмм. Столько же малины отдают за 10 рублей, ежевики — за 13, крыжовник можно купить за 7. Красная смородина сейчас стоит 4,5 рубля, черная — около 7. Стоимость голубики с каждой неделей становится ниже, а самой ягоды все больше. В эти выходные найти ее можно от 20 рублей за кг.

Арбузы в середине июля стоят 3 рубля, расценки на дыню — в районе 5. На прилавках очень много персиков, нектаринов и абрикосов. Первые и вторые продают примерно за одинаковую цену — 7–8 рублей, последние дешевле — около 5,5–6,5 рубля. Виноград кишмиш в большинстве мест продают по 5 рублей за килограмм, груши — около 8.

Овощей на рынке тоже немало — ценники на них в сезон достаточно приятные. Например, отечественные томаты реально купить уже от 2,5 рубля, огурцы — около 2–4. Молодую картошку реализуют в среднем по 2–3 рубля, баклажаны и перцы — около 6. Белокочанную капусту и кабачки продают до 2 рублей за кг. Свекла обойдется покупателю в 4 рубля, а раннюю морковку предлагают взять за 2. Есть на Комаровке и лисички — стоят грибы 15 рублей за кило.

Появилась на рынке и сладкая белорусская кукуруза. Цены пока не радуют: 10 рублей за кг, но спустя пару недель обещают снижение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин