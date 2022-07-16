Какой будет погода в воскресенье? 16.07.2022, 19:36

Подробный прогноз синоптиков.

17 июля скажется влияние атмосферных фронтов смещающихся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди. Местами по стране прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +15..+21°С, пишет pogoda.by.

18 июля погоду в стране обусловит неустойчивая воздушная масса Балтийского происхождения. Облачно с прояснениями. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем от +16°С по северо-востоку до +24°С по юго-западу страны.

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