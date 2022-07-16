закрыть
16 июля 2022, суббота, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода в воскресенье?

  • 16.07.2022, 19:36
Какой будет погода в воскресенье?

Подробный прогноз синоптиков.

17 июля скажется влияние атмосферных фронтов смещающихся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди. Местами по стране прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +15..+21°С, пишет pogoda.by.

18 июля погоду в стране обусловит неустойчивая воздушная масса Балтийского происхождения. Облачно с прояснениями. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем от +16°С по северо-востоку до +24°С по юго-западу страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин