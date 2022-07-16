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Двойник Зеленского из студии «Квартал 95» высмеял Лукашенко

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  • 16.07.2022, 19:44
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Двойник Зеленского из студии «Квартал 95» высмеял Лукашенко

Юрий Великий юмором поднимает боевой дух защитников Украины.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который прославился своими пародиями на Владимира Зеленского, на этот раз спародировал белoрусского диктатора Лукашенко. В коротком видео он показал, как тот оправдывается перед Путиным. Ролик опубликован на YouTube. На видео Лукашенко сначала делает вид, что не понимает, что от него хочет Путин. Речь идет о том, что Беларусь должна напасть на Украину, пишет unian.net.

"Стратегия очень хитрая. Будем использовать эффект неожиданности", - говорит на видео Юрий в роли Лукашенко.

Фанаты поблагодарили актера за его творческую деятельность и за поддержку украинцев в такой непростой период. Сам юморист прокомментировал свою пародию так: "Президента России Путина по-прежнему не покидает идея открытия второго фронта со стороны Беларуси. Интересно, какие в этот раз отмазки пустит в ход усатый диктатор, понимая, что вступление в войну в Украине для него обернётся полным провалом".

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