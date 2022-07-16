«Арсенал» и «Манчестер Сити» согласовали сумму трансфера Александра Зинченко 16.07.2022, 19:51

Лондонский клуб делает все, чтобы заполучить украинского защитника.

Лондонский "Арсенал" получил согласие "Манчестер Сити" на переход украинского защитника Александра Зинченко. Как сообщает isport.ua со ссылкой на информацию Фабрицио Романо, клубы достигли устной договоренности по трансферу 25-летнего футболиста. Лондонский клуб заплатит за игрока сборной Украины около 35 миллионов евро.

При этом отмечается, что переговоры с самим Зинченко по условиям личного контракта пока продолжаются, хотя ранее другой инсайдер Николо Скира утверждал, что украинец якобы должен подписать договор до 2027 года. Сейчас вопросы продолжительности соглашения и размера заработной платы игрока являются ключевыми для завершения сделки.

В прошлом сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голевыми передачами.

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