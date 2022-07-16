«ЖКХ нас фактически покинул» 16.07.2022, 20:04

Жители еще одного города недовольны работой коммунальщиков.

Из-за разросшихся кустов в Жодино пешеходам приходится идти по проезжей части, нарушая правила дорожного движения. Рискуют и водители если из-за кустов не дай Бог выбежит ребенок, то ДТП почти неизбежно.

«Никогда такого не было, и вот опять, - могла бы я написать с иронией. Но это, кажется, уже не смешно», - сообщает читательница ex-press.by из Жодино Елизавета.

По наблюдениям жительницы Жодино, в Восьмом микрорайоне города, на проспекте Ленина, вообще перестали подрезать насаждения, которые пышно растут вдоль тротуаров:

- Приходится идти прямо через кусты или выходить на проезжую часть. В дождь мы так и ходим, иначе – ветки хлещут, грязь и пыль остается на одежде. Приходится констатировать, что ЖКХ нас фактически покинул.

Отметим, что жители Жодино неоднократно обращали внимание местных властей на заросшие дворы сорняками. Настолько заросшими, что в траве «теряются дети». А коммунальщики лишь разводят руками: «человеческий ресурс ограничен, и справиться с большой городской территорией быстро не получается».

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