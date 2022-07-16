ВСУ уверенно продвигаются на Херсонском направлении 3 16.07.2022, 20:13

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Украинские защитники закрепляются на территории.

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Херсонском направлении уверенными шагами. Об этом заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире "Эспресо".

"На Херсонском направлении мы продвигаемся, может быть, не так быстро, как хочется тем, кто подает позитивные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверенные. И именно для того и делаются они в тишине, в определенной тайности, чтобы закрепиться на той территории и потом объявить о своих победах", - отметила она.

По ее словам, вчера, зачищая освобожденное две недели назад село Потемкино, военные наткнулись на вражескую бронированную машину. Трофейная техника уже перешла на вооружение ВСУ.

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