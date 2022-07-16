Волковыск поддержал героически сражающихся украинцев
- 16.07.2022, 21:01
Фотофакт.
Волковыск вышел на пикет в поддержку воюющей Украины.
- Волковыск скорбит вместе с Украиной. Не забудем! Не простим! - пишет телеграм-канал «Баста».
Напомним, 14 июля войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Сообщается о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.
В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка.