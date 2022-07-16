Россияне получили мощный отпор под Бахмутом

Россияне получили мощный отпор под Бахмутом1
- 16.07.2022, 22:01
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Защитники Украины отразили попытки оккупантов «перерезать» трассу Лисичанск-Бахмут.
Украинские военные отбили попытку российских оккупантов перерезать трассу Лисичанск-Бахмут, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Белогоровка и Верхнекаменка продолжают держать оборону. Наши защитники отразили попытки рашистов "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут. Орки хотели захватить "дорогу жизни", чтобы после перегруппировки начать штурмовать Бахмут", – сообщил он в вечерней сводке.
Гайдай отметил, что для поиска слабых мест в украинской обороне оккупанты отправляют ДРГ, которые уничтожаются.
"Так как и вражеские склады в глубоком тылу, диверсанты постоянно уничтожаются нашими войсками", – констатировал глава ОВА.