закрыть
16 июля 2022, суббота, 22:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне получили мощный отпор под Бахмутом

1
  • 16.07.2022, 22:01
  • 2,156
Россияне получили мощный отпор под Бахмутом

Защитники Украины отразили попытки оккупантов «перерезать» трассу Лисичанск-Бахмут.

Украинские военные отбили попытку российских оккупантов перерезать трассу Лисичанск-Бахмут, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Белогоровка и Верхнекаменка продолжают держать оборону. Наши защитники отразили попытки рашистов "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут. Орки хотели захватить "дорогу жизни", чтобы после перегруппировки начать штурмовать Бахмут", – сообщил он в вечерней сводке.

Гайдай отметил, что для поиска слабых мест в украинской обороне оккупанты отправляют ДРГ, которые уничтожаются.

"Так как и вражеские склады в глубоком тылу, диверсанты постоянно уничтожаются нашими войсками", – констатировал глава ОВА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин