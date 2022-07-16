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Аномальная жара охватила запад и юг Европы

  • 16.07.2022, 22:17
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Аномальная жара охватила запад и юг Европы

В ряде стран Европы температура приближается к 40 градусам.

Жара, засуха и лесные пожары продолжают бушевать на западе и юге Европы. Так, в Великобритании в субботу, 16 июля, был созван национальный кризисный штаб. Ранее Метеорологическое управление впервые выпустило "красное" предупреждение о жаре для некоторых районов страны, пишет dw.com.

В начале следующей неделе на большей части территории Англии между Лондоном и Манчестером ожидается температура до 40 градусов. Предыдущий температурный рекорд 38,7 градуса был зафиксирован в Кембридже в 2019 году.

Во Франции в связи с высокими температурами во многих департаментах, большинство из которых расположены на Атлантическом побережье, власти объявляют повышенный уровень опасности. Ожидается, что волна жары во Франции с температурами до 41 градуса продлится по крайней мере до начала следующей недели.

Бушуют лесные пожары

Только на юго-западе страны с 12 июля пожары уничтожили более 10 000 гектаров леса, и около 12 тысяч человек были эвакуированы.

В субботу утром в Испании было зарегистрировано в общей сложности 33 лесных пожара, 14 из которых вышли из-под контроля. В районе Малаги из-за приближающегося пламени 2300 человек были вынуждены покинуть свои дома, пишет газета El País.

Накануне в Португалии при крушении пожарного самолета погиб пилот. Между тем в итальянском адриатическом курорте Бибионе туристы из-за лесного пожара бежали в море и были спасены береговой охраной.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), во время аномальной жары, которая ожидается на следующей неделе, отметка в 40 градусов может быть достигнута и в Германии. Пик жары ожидается 19 июля. Во многих районах страны температура воздуха поднимется приблизительно до 35 градусов, на юго-западе и западе - до 39, а возможно, и до 40 градусов.

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