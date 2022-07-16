Зеленский: Уже освободили часть оккупированной после 24 февраля территории, освободим и другие 1 16.07.2022, 22:32

Он подчеркивает, что Украина выстояла под жестокими ударами России.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уже удалось освободить часть оккупированной после 24 февраля территории страны, постепенно будут освобождены и другие оккупированные сейчас районы. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Украина выстояла под жестокими ударами России. Нам уже удалось освободить часть территории, которая была оккупирована после 24 февраля. Постепенно освободим и другие районы нашей страны, которые сейчас под оккупантами", - подчеркнул Зеленский.

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