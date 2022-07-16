Бездействие развязывает диктатору руки 1 16.07.2022, 22:38

Беларусь уже втянули в войну, а что будет дальше?

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Как бы не было страшно, нельзя сидеть без дела, если ты против того, что творит от имени нашей страны безумный дед. Ведь если хунта будет думать, что народ якобы "ушел в себя" и "перестал сопротивляться", все оставшиеся тормоза сорвёт окончательно.

Беларусь уже втянули в войну. Что дальше? Он отправит наших срочников на подмогу путлеровским захватчикам? Мы должны использовать все ресурсы, чтобы предотвратить ещё более ужасные события.

Любое действие — это уже много, ведь из каждого малого действия по отдельности складывается большая волна сопротивления.

Не бывает такой ситуации, когда ничего нельзя сделать. Можно! Ещё как! Главное начать.

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