Бездействие развязывает диктатору руки

Бездействие развязывает диктатору руки1
- 16.07.2022, 22:38
Беларусь уже втянули в войну, а что будет дальше?
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:
- Как бы не было страшно, нельзя сидеть без дела, если ты против того, что творит от имени нашей страны безумный дед. Ведь если хунта будет думать, что народ якобы "ушел в себя" и "перестал сопротивляться", все оставшиеся тормоза сорвёт окончательно.
Беларусь уже втянули в войну. Что дальше? Он отправит наших срочников на подмогу путлеровским захватчикам? Мы должны использовать все ресурсы, чтобы предотвратить ещё более ужасные события.
Любое действие — это уже много, ведь из каждого малого действия по отдельности складывается большая волна сопротивления.
Не бывает такой ситуации, когда ничего нельзя сделать. Можно! Ещё как! Главное начать.