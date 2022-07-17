Какая картина сложилась на белорусском рынке труда во втором квартале 17.07.2022, 1:00

IT-сфера ушла из тройки лидеров по количеству вакансий.

Какая картина сложилась на рынке труда во втором квартале, проанализировал исследовательский центр rabota.by, пишет zerkalo.io. IT-сфера ушла из тройки лидеров по количеству вакансий.

Число вакансий стало уменьшаться с конца февраля. В начале весны их число оказалось на 23,9% меньше, чем в последний месяц зимы, а в апреле снижение к марту было еще на 12,8%. Но май оказался переломным и с того момента на протяжении двух месяцев число вакансий увеличивается.

Больше всего во втором квартале по отношению к первому сократилось число вакансий в таких областях, как IT-сфера, банковское дело, маркетинг и реклама, финансы, производство и логистика. Вместе с тем стало больше вакансий в науке и образовании, наниматели активней ищут домашний и обслуживающий персонал, начинающих работников и студентов.

Увеличение количества вакансий в этих профессиональных сферах можно объяснить сезонностью: с наступлением летнего периода появляются дополнительные возможности для поиска подработки или стажировки, отмечают аналитики.

По-прежнему активней всего наниматели набирают работников в сфере продаж. А вот IT-отрасль уступила свое место в тройке лидеров по количеству вакансий профобласти «Начало карьеры, студенты».

Пока число вакансий увеличивалось, соискателей в мае-июне становилось меньше: минус 1,9% и 3,4% соответственно.

В целом во втором квартале те, кто ищет работу, активней рассылали резюме в IT-отрасли, за ними следовали начинающие карьеру и студенты, в транспортно-логистической сфере и продажах.

Традиционно наибольшее количество вакансий и резюме было в Минске.

Уменьшение количества вакансий и рост резюме во второй половине первого квартала привели к росту конкуренции: если 2021 год завершился с конкуренцией на уровне 6,7 резюме на одну вакансию, то по итогам первого квартала она составила около 7,5 резюме на одну вакансию.

В апреле этого года конкуренция достигла наибольшего уровня за последние годы — 11,2, однако с конца месяца на рынке труда стало наблюдаться снижение этого показателя, пишет издание. И в июне средняя конкуренция на рынке труда составила 9 резюме на одну вакансию. Самая серьезная конкуренция оказалась среди соискателей без опыта работы в отрасли и студентов: 17,5 резюме на одну вакансию. На втором месте сфера финансов и бухгалтерии: 8,8 резюме на одну вакансию. На третьем — административный персонал, где на одну вакансию приходится 8,3 соискателя.

Без опыта работы в сфере активней всего ищут продавцов, уборщиков, грузчиков, водителей, администраторов, кассиров, менеджеров по продажам, мерчендайзеров, поваров и специалистов по работе с клиентами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».