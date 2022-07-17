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Глава ВВС Британии: Наши пилоты отрабатывают ближний бой для противодействия России

  • 17.07.2022, 3:00
Глава ВВС Британии: Наши пилоты отрабатывают ближний бой для противодействия России

Британские пилоты сейчас усиленно тренируются.

Британские пилоты усиленно тренируются, чтобы быть готовыми отразить потенциальную российскую угрозу Соединенному Королевству и его союзникам по НАТО. Об этом заявил командующий Королевскими военно-воздушными силами Майк Уигстон, выступая на крупнейшем в мире авиасалоне RIAT, сообщает BBC.

Особенный упор делается на отработке ближнего боя, так как у британских пилотов нынешнего поколения в этом не так много опыта, рассказал Уигстон.

"У меня нет никаких сомнений в том, что это прямая и явная угроза, для противодействия которой мы и тренируемся. Естественно, мы надеемся, что до этого не дойдет и что сработает политика сдерживания, но если настанет день, когда Россия развяжет агрессию в отношении члена НАТО, мы должны быть готовы", – сказал он.

Британский военный назвал Россию "самой явной угрозой" британской и европейской безопасности. "Просто посмотрите на ее поведение не только в Украине, но и до этого в Грузии", – сказал Уигстон.

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