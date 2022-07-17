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The Rolling Stones выступили на одной сцене с хористами из Киева

  • 17.07.2022, 5:00
The Rolling Stones выступили на одной сцене с хористами из Киева

Детские группы специально приехали из Украины.

В пятницу 15 июля, на концерте в Вене, пишет британская группа The Rolling Stones выступили на одной сцене с хористами из Киева, unian.net.

Так, двое украинских детских групп вместе с фронтменом группы Миком Джагером исполнили хит You Can't Always Get What You Want.

Детские группы "Огонек" и "Звоночек" специально приехали из Киева, несмотря на войну с Россией, чтобы спеть классику музыкантов 1969 года. Детей пригласили специально с целью демонстрации своей солидарности с украинским народом, который испытывает страдания от российской агрессии.

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