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Путин скрывает поражения

  • Илья Пономарев, 24tv.ua
  • 17.07.2022, 8:08
  • 1,256
Путин скрывает поражения

Глава РФ гоняется за призраком СССР по трем причинам.

Если новый СССР был бы создан, то, конечно, для внутренней российской аудитории.

И для того, чтобы Путин имел возможность перейти к должности главного руководителя, вождя, предстоятеля, я не знаю, этого нового "Советского Союза". И тогда ему потребуется оставаться в должности президента Российской Федерации.

Но сейчас, если бы он говорил о создании этого "союза", а затем его не создал, это с позиции пиара было бы огромным уроном. В большинстве своем Путин использует это, чтобы нас шантажировать, потому что успехов военных у него немного.

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И я думаю, что главный, кто заинтересован в переговорах, – это Российская Федерация. У них там очень простой месседж к нам: если мы не согласимся на эти переговоры и не начнем их сразу же сейчас, тогда они будут просто аннексировать эти территории (временно оккупированный юг и Донбасс – ред.) и тогда все будет гораздо сложнее, потому что не будет хода назад.

Именно поэтому они и распространяют все эти слухи, чтобы это создавало давление на украинские власти.

Было бы гораздо более символично это создать в декабре, когда будет столетие Советского Союза. Но не сейчас. Впрочем, конечно, сам факт того, что мы об этом говорим, – это тоже фактор психологического давления.

Илья Пономарев, 24tv.ua

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