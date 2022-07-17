Восемь польских пограничников и главаря-белоруса обвиняют в контрабанде через белорусскую границу 17.07.2022, 8:12

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

18 человек обвиняют в контрабанде через пропускной пункт «Песчатка — Половцы» на белорусской-польской границе. Восемь из них работали в пограничной службе Подляшья, а один из возглавлявших группу — гражданин Беларуси, сообщает Radio Białystok.

Сообщается, что преступная группа действовала с августа 2017 года по май 2018 года. По версии следствия, она обеспечивала перевозку и продажи товаров, которые получила в 2017—2018 годах через погранпереход «Песчатка — Половцы». Фигурантов обвиняют в даче и получении взяток, неисполнении служебных обязанностей.

Преступную группу возглавляли гражданин Польши и гражданин Беларуси. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Большинство обвиняемых не признают вину.

Обвинительное заключение было направлено в районный суд Белостока. Суд должен начать рассматривать дело в сентябре.

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