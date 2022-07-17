«У нас у генерала прозвище — животное» 17.07.2022, 8:17

Оккупант рассказал матери о «лютой панике» в его подразделении.

ГУР перехватило телефонный разговор, в котором россиянин рассказывает матери о настроениях в его подразделении, о том, что его рота хочет сбежать из зоны боевых действий. Мать же убеждает его, как важно выполнить "долг перед родиной".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Рашист рассказывает маме, что его рота хочет сбежать из зоны боевых действий: "У нас у генерала прозвище - кровавый генерал, колебан, животное. Это все о нашем. Нехороший человек. Он в свое время сказал, что ему по# на людей - я хочу зайти в Харьков. Всем людям уже... Говорил с ними. Им уже насрать. Они не хотят даже слушать. Просто началась лютая паника, вот и все".

Мама оккупанта – любительница гаданий на картах. И рассказывает сыну, что это карма! Вроде бы он отрабатывает грехи за прошлую жизнь: "В прошлой жизни у тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя была измена родины".

Сын обещает поговорить с сослуживцами, но есть проблема: "Знаешь, сколько людей хочет остаться из нашего взвода? Столько, сколько у тебя детей всего! Убежало уже более 100 человек. То есть, 100 человек уже сейчас находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то. Это только взвод. Таких три взвода! Третий, наверное, полностью уйдет, второй – там немного людей останется. Нас должно быть 30 человек, осталось 10. Другие либо ранены, либо убиты".

Впрочем, маму оккупанта не очень волнует возможная потеря сына. Она считает, что он должен убедить других, чтобы они остались, что они должны воевать до последнего россиянина: "Назвался грузом, полезай в кузов".

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