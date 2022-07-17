ВСУ разбили «гордость Путина» 9 17.07.2022, 8:27

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Украинские военные развенчали миф о непобедимости РФ.

Вооруженные силы Украины в первые недели полномасштабного вторжения России разгромили элитных российских военных – 1-ю гвардейскую танковую армию. Ее считает своей "гордостью" российский диктатор Владимир Путин, однако она получила по зубам от защитников Украины.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал экс-командующий Сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, "вторая армия мира", как считалось ранее, оказалась совсем не готова к противостоянию с ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Проблемой России является то, что ее войска не были готовы к войне, не были готовы к борьбе современными методами. Похоже, что они были готовы к ведению войны традиционными методами по примеру Второй мировой войны, а то, что встретили на полях в Украине, было для них большим шоком. Украинская армия побила их лучшую армию", – сказал он.

Скшипчак отметил, что такого исторического поражения никто не ожидал, поскольку 1-я гвардейская танковая армия считалась наиболее элитной в России.

"Гордость Путина – 1-я гвардейская танковая армия – элитные войска российской армии были разбиты на полях Украины. Такого исторического поражения никто не ожидал, а украинцы эту гвардию, гордость Путина, гордость российских командиров побили", – подчеркнул польский военный.

Он добавил, что даже в НАТО считали, что эта танковая армия современная, боевая и натренированная, однако оказалось, что это совсем не так. ВСУ быстро расправились с российскими оккупантами.

"Это было что-то невероятное, потому что все мы – военные в НАТО – смотрели на эту 1-ю гвардейскую танковую армию с такой завистью, что она такая прекрасна, боевая, идеально оборудованная, современная, натренированная армия. Оказалось, что это лишь миф. Вы очень быстро в первые недели войны разобрались с той "гордостью Путина", – добавил Скшипчак.

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