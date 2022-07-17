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Удары HIMARS по складам оккупантов привели к неожиданным последствиям

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  • 17.07.2022, 8:34
  • 13,672
Удары HIMARS по складам оккупантов привели к неожиданным последствиям

Американские аналитики оценили новую ситуацию на фронте.

Уничтожение Украиной российских складов боеприпасов с помощью HIMARS, вероятно, привело к снижению активности российской артиллерии.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Украинские удары HIMARS по российским складам боеприпасов, тыловым подразделениям и пунктам управления, вероятно, ухудшают позиции российской артиллерии.

В частности, такие атаки ухудшили способность российских войск выдерживать большие объемы артиллерийского огня вдоль линии фронта.

Эксперты отмечают, что примерно с 10 июля число обнаруженных тепловых аномалий на Донбассе значительно уменьшилось, о чем свидетельствуют по данным NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS).

В то ж время в ISW подчеркивают, что это могло быть свидетельством оперативной паузы, взятой оккупантами.

"Интенсивность артиллерийских обстрелов российской артиллерии на направлении Славянск-Бахмут в ближайшие дни может прояснить, в какой степени снижение интенсивности было вызвано оперативной паузой или результатом украинских атак", - считают американские специалисты.

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