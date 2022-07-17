Удары HIMARS по складам оккупантов привели к неожиданным последствиям

Удары HIMARS по складам оккупантов привели к неожиданным последствиям1
- 17.07.2022, 8:34
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Американские аналитики оценили новую ситуацию на фронте.
Уничтожение Украиной российских складов боеприпасов с помощью HIMARS, вероятно, привело к снижению активности российской артиллерии.
Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).
Украинские удары HIMARS по российским складам боеприпасов, тыловым подразделениям и пунктам управления, вероятно, ухудшают позиции российской артиллерии.
В частности, такие атаки ухудшили способность российских войск выдерживать большие объемы артиллерийского огня вдоль линии фронта.
Эксперты отмечают, что примерно с 10 июля число обнаруженных тепловых аномалий на Донбассе значительно уменьшилось, о чем свидетельствуют по данным NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS).
В то ж время в ISW подчеркивают, что это могло быть свидетельством оперативной паузы, взятой оккупантами.
"Интенсивность артиллерийских обстрелов российской артиллерии на направлении Славянск-Бахмут в ближайшие дни может прояснить, в какой степени снижение интенсивности было вызвано оперативной паузой или результатом украинских атак", - считают американские специалисты.