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Войска РФ с потерями отступили на Славянском направлении

  • 17.07.2022, 8:45
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Войска РФ с потерями отступили на Славянском направлении

Оперативная сводка Генштаба ВСУ.

Украинские воины на Бахмутском направлении грамотно отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также в районе Бахмута оккупанты совершали обстрелы позиций ВСУ около населенных пунктов Новолуганское, Берестово, Белороговка, Вершина, Сухая Балка, Александрополь и территории Углегорской ТЭС. Также противник нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять определенные задачи. По имеющейся информации, в приграничных районах Брестской области действует ограничение на посещение леса местным населением.

На Северском направлении без особых изменений. Враг нанес авиаудар вблизи Эсмани Сумской области. Кроме того, периодически производит воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций ВСУ в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении войска РФ пытаются удержать занятые рубежи, обстреливали районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие.

На Славянском направлении оккупанты совершили обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах Дибровного, Никольского, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля и Краснополья.

Также на этом направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других, вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, успеха не имел. Войска РФ также пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, но получили решительный отпор, понесли потери и отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций украинских войск по линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Нововоронцовка, Кобзарцы, Благодатное, Белая Криница, Трудолюбовка, Новогригоровка, Оленевка, Прибугское, Александровка, Лупарево и другие, также враг нанес ракетные удары по городу Николаеву.

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