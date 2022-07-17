Куда будет бежать усатый таракан? 13 Сергей Борщевский, «Обозреватель»

17.07.2022, 8:52

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Развязка для Лукашенко может наступить очень скоро.

Лукашенко просчитался. Еще несколько лет назад он мог отойти в тень, привести преемника к власти и жить на дивиденды. Теперь не может.

Игры все более азартны. Беларусь все больше нужна России для внутреннего потребления. Но в том и дело, что Беларусь, а не Лукашенко. Исчадие спецслужб (кто на что учился), Путин по всем законам мафии связал его кровью. Сначала - демонстрантов, мигрантов, польских пограничников. Затем соучастием в агрессии против Украины. Развязка для таракана может наступить очень скоро, даже раньше, чем закончится война. И, видимо, он это чувствует. Если не голова, то по крайней мере инстинкты должны срабатывать.

Придется убегать, но куда? Дорогу на Запад он сам себе отрезал. В Россию? А зачем он ей? Лишние хлопоты. К тому же слишком много знает и слишком много говорит. Таких из экологических соображений убирают, чтобы не портили воздух.

Так куда? Кажется, ответ есть. На днях белорусские СМИ сообщили, что Республика Беларусь открыла посольство в... Зимбабве. На первый взгляд, с какой бы это стати? При фактическом дефолте и недавно озвученных требованиях к дипломатам относительно экономических результатов сотрудничества со странами пребывания. Зимбабве же, как известно, одна из беднейших стран Африки. Зато, правда, близка идейно, потому что поддерживает агрессию России.

Не уверен, что Лукашенко может показать на карте, где это Зимбабве находится, поэтому единственное разумное, как по мне, объяснение открытия посольства - это подготовка запасного аэродрома.

Сергей Борщевский, «Обозреватель»

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