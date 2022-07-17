Белорусские чиновники стали посмешищем из-за нелепого дресс-кода 7 17.07.2022, 9:00

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Фотофакт.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин покорила интернет-пользователей своими шортами и косухой, в которых посетила рок-фестиваль Ruisrock. Белорусских чиновников при Лукашенко встретить на рок-концертах нереально, но «Наша Нiва» решила посмотреть, какие вещи они предпочитают, когда речь идет о «неформальных выходах» в свет.

Премьер-министра Романа Головченко сложно увидеть на широкой публике без строгих костюмов с галстуками. Такое может случиться только на республиканском субботнике, например, или когда тот самый костюм спрятан под верхней одеждой.

Председатель «совета республики» Наталья Кочанова тоже всегда в протокольном — даже если речь идет о посещении концертов на малой родине в Полоцке. Свободный стиль на публике мелькает на тех же субботниках или лыжных соревнованиях.

Не так давно министр иностранных дел Владимир Макей похвастался, что начал разводить кур. Для ведения сельского хозяйства, как можно сделать выводы из его соцсетей, он обычно выбирает патриотическую спортивную одежду.

Но на природе, на прогулках с семьей или даже на раздаче бургеров от Тимати министра можно заметить и в более неприметной цветовой гамме.

Вне официоза и в период отдыха от хоккейной формы Александр Лукашенко проявляет заметное увлечение головными уборами. В его гардеробе, видимомо, есть отдельная полка для кепок, шапок и отдельная — для специальных нарядов под сельскохозяйственные работы.

Правая рука Лукашенко, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт для уборки арбузов, картофеля, поездок на велосипеде и автопробегов ябатек часто выбирает бренд Nike.

Спортивную брендовую одежду она, предположительно, выбирала и для темных дел под прикрытием ночи: да, считается, что именно Эйсмонт была одной из той бригады, которая ездила по минским дворам и срезала бело-красно-белые ленты. После одной из таких «вылазок» в ходе конфликта был убит Роман Бондаренко.

Редкое фото министра здравоохранения Дмитрия Пиневича в СМИ без костюма — на республиканском субботнике. Куртка Аdidas, кепка «Беларусь», джинсы и черные туфли.

Министр информации Владимир Перцов сменил костюм на джинсы и кеды для работы на Борисовщине в день республиканского субботника.

Насчет субботников понятно, а в чем белорусские чиновники появляются на концертах? Здесь, к сожалению, ничего нового: костюмы. Время от времени только рубашки могут быть заменены на футболки.

Несмотря на то, что Ольга Чемоданова уже не пресс-секретарь МВД, она до сих пор плотно ассоциируется с формой, хотя и сменила ее на костюмы идеолога Мингорисполкома.

В неформальной обстановке Ольга отдает предпочтение камуфляжным костюмам, что может свидетельствовать о том, что в ее крови до сих пор бурлит профессиональное прошлое.

Промониторив снимки некоторых председателей райисполкомов, журналисты заметили, что они в неформальной обстановке предпочитают стиль casual. Правда, футболки — нередко с красноречивым принтом. Например, председателю Слуцкого района Владимиру Гоге важно, видимо, напоминать, что он рожден в СССР.

Хотя самый распространенный принт у максимально близкого окружения Лукашенко — с его цитатами: надо же разгружать склады с мерчем от «Пула первого».

А вот сегодняшний председатель Шкловского райисполкома Андрей Камко — за майки. Для любимых хобби — охоты и рыбалки — у него есть отдельный костюм.