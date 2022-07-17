Марсоход Perseverance нашел на поверхности Марса чужеродный объект 2 17.07.2022, 9:07

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Своим внешним видом он напоминает недоеденное спагетти.

Буквально несколько дней назад на Землю марсоход NASA Perseverance передал новые фотографии поверхности Марса. На одной из них можно отчетливо рассмотреть чужеродный объект, который совершенно не характерен для Красной планеты. Своим внешним видом он напоминает недоеденное спагетти или же небольшой клубок веревки.

Об этом сообщает Cnet.

Интересный снимок был сделан передней камерой марсохода Perseverance. Именно с ее помощью происходит изучение местного ландшафта. Также специалисты пользуются данной камерой для того, чтобы выбирать подходящие места для проведения дальнейших исследований.

Скорее всего, обнаруженный клубок веревки на поверхности Красной планеты появился непосредственно в результате посадки марсохода Perseverance. Стоит обратить внимание на то, что некоторое время назад устройство неоднократно находило рядом с собой части от того оборудования, которое разлетелось вокруг во время посадки.

Марсоход Perseverance был доставлен на поверхность Красной планеты в конце февраля 2021 года. Посадка была весьма драматичной. Марсоход был опущен на Марс с помощью специальной спусковой ступени. После этого она улетела на безопасное расстояние для того, чтобы разбиться и при этом не повредить Perseverance. В связи с этим, обломки посадочной ступени могут быть разбросаны на достаточно большой площади по поверхности Красной планеты.

Стоит обратить внимание на то, что сейчас марсоход НАСА занимается исследованием невероятно важной для науки территории. Устройство находится в кратере Езеро, где, как считают специалисты, могла очень давно находиться дельта реки. В этой местности, предположительно, могла существовать древняя жизнь.

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