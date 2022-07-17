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Украинская разведка узнала, есть ли в Беларуси мощные ударные группировки

  • 17.07.2022, 9:13
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Украинская разведка узнала, есть ли в Беларуси мощные ударные группировки

ГУР тщательно следит за ситуацией и перемещениями противника.

Недалеко от украинской границы в Беларуси до сих пор находятся российские войска. Главное управление разведки тщательно следит за ситуацией и перемещениями оккупантов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает 24 канал. По его словам, российские подразделения угрожают ударами по украинским городам.

В интервью BBC Министр обороны Алексей Резников отметил, что риск наступления на Украину сухопутных войск с территории Беларуси существует. Однако он надеется, что его пока не будет.

"Я уже делал прогноз о том, что не верил, что может быть бомбардировка россиянами, и, к сожалению, я ошибся. Поэтому все возможно, риск такой есть. Но я надеюсь, что в этот отрезок времени – нет, такого риска нет", – отметил Резников.

Скибицкий заявил, что ГУР постоянно проводит анализ всех происходящих на территории Беларуси событий и перемещений.

"Это наша задача – своевременно выявить ту угрозу, которая может быть на территории Беларуси, сделать анализ и соответственно рекомендации, доклады Главнокомандующему, Генеральному штабу", – добавил представитель ГУР.

Он рассказал, что в Беларуси, по данным разведки, происходит процесс ротации тех подразделений, которые находятся возле украинской границы.

"Но есть особенность, что во время ротации будет увеличено количество войск, которые находятся возле нашей границы. Это во-первых. А во-вторых, мы видим, что определенные подразделения, а это ракетные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, авиационные подразделения российской федерации остаются на территории Беларуси", – отметил Скибицкий.

По его словам, эти подразделения могут наносить ракетные удары по украинским городам.

"А это соответственно сохраняет ту угрозу, которая исходит с территории Беларуси. Если говорить о мощных ударных группировках, прежде всего российских, которые были созданы в феврале перед вторжением, то на сегодняшний день таких признаков нет", – отметил представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что разведка не исключает, что в будущем возможна перегруппировка и усиление российского присутствия на территории Беларуси. Это зависит от успеха, которого могут достичь оккупанты в Украине.

"Угроза есть. На сегодняшний день ее уровень не так высок, как это было в феврале, но со временем она может возрасти", – подытожил представитель ГУР.

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