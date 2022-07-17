Россияне сами себя «хакнут» 1 Олеся Яхно

17.07.2022, 9:18

5,460

Это называется «эффект бабочки».

Чуть ли не каждый день мы читаем, как какая-то из компаний уходит с российского рынка. С точки зрения долгосрочной перспективы, это технологическое отставание Россия, возможно, уже никогда не преодолеет.

С точки зрения краткосрочной перспективы – они будут долго жить в г*вне. Они к этому готовы. Так что им пока п*х уход компаний.

Бедные станут беднее. А богатые и так найдут, где достать условный "Электролюкс". Но, как это часто бывало в истории России, они же сами себя и "хакнут". Большая страна, многонациональная, много проблем, но Путин живет манией уничтожить Украину.

Так можно просмотреть свою условную "Красную поляну" в Сочи (есть версия, что красная поляна – от крови из предков; вдруг адыги возьмут и вспомнят геноцид, а за ними – и другие).

Это называется "эффект бабочки" (свойство некоторых систем, когда незначительное влияние может иметь большие и непредсказуемые последствия).

Вот я шла пить кофе, мысленно благодаря наши ВСУ за эту возможность, и остановила взор на бабочке. И цветке, который так колыхался.

Олеся Яхно, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».