«На прошлом тракторе стоял один ремень, а тут два, и оба рвутся» 3 17.07.2022, 9:26

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Фермеры рассказали об «обновленном» тракторе BELARUS.

Тема сельскохозяйственной техники близка многим белорусам. Интересно же узнать, что могут в поле наши отечественные тракторы МТЗ. В прошлом году мы рассказывали про модель BELARUS 82.1, и поскольку тема получила широкий отклик среди нашей аудитории, мы решили сделать материал про обновленную версию трактора: BELARUS 82.3. Эта модель вышла относительно недавно, в Беларуси таких тракторов продано всего 9 штук.

Поэтому журналисты av.by отправились в фермерское хозяйство в Витебской области, чтобы расспросить обо всем людей, которые работают на этом тракторе каждый день.

— Как в целом оцениваете трактор? Хорошо ли проявляет себя в работе?

— В целом, есть и хорошие моменты, есть и плохие. Из хороших — это, конечно же, кондиционер. Все-таки комфортнее с ним работать. В частности, со средствами защиты растений это очень актуально. Но здесь же есть и небольшой, но неприятный момент: слабая герметизация кабины. Когда работаешь с инсектицидами, есть запах в кабине, а этого быть не должно. Поэтому мы самостоятельно дорабатывали различными уплотнителями. — рассказывает заместитель начальника по производству Александр.

— Этот трактор новый, пока еще не ломался, но все же попробуем сравнить его с предыдущей моделью 82.1. Как считаете: лучше или хуже?

— Лучше, конечно. Пока новый, лучше. Проходимость лучше, за счет того, что передний мост усиленный, резина шире стоит, колеса лучше, — рассказывает тракторист Дмитрий.

— Одна из основных доработок — это груз, который прикреплен спереди для противовеса. Расскажите, удобнее стало с ним?

— Конечно, удобнее. Если навешиваем другой агрегат, например, косилку, то этот груз не дает подниматься трактору. На 82.1 такого не стояло по заводу. Можно было, конечно, доработать самим, но изначально не стояло никакого груза, — отвечает тракторист.

— Как сказался на работе новый дизайн? Лучше ли стало с той самой решеткой аллигаторного типа, и что обратило на себя внимание в работе за эти несколько месяцев?

— Внешний вид красивее со стороны стал. Но рвутся ремни: на генератор и на помпу. Заводские уже порвались, сейчас поставили наши, не знаю, как приживутся, посмотрим. В 82.1 была такая же проблема, только там стоял один ремень, а тут два, и оба рвутся. — отмечает Сергей.

Об остальных минусах и плюсах, которые отметили опытные механизаторы в тракторе МТЗ, о гарантийном обслуживании и наличии запчастей на трактор, рассказали в видео:

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